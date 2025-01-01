Книжку найдёт электронный помощник

Напольный компьютер с сенсорным экраном и планшетом появился недавно в Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Л.Н. Толстого, которая обслуживает в Чебоксарах слабовидящих и незрячих любителей литературы. Информационный терминал имеет экранную лупу и контрастные настройки, а вся информация на экране озвучивается.

По сути, электронный помощник — это посредник между пользователем и библиотекарем, разъяснили в Минкультуры Чувашии. В программном обеспечении имеются режимы для людей с разными проблемами зрения, поэтому получить необходимые сведения можно в удобном формате. Благодаря тактильному «гаджету» посетитель познакомится с каталогом книг, узнает, какие новинки поступили, есть ли в фонде нужное ему издание.

Кроме того, терминал полезен и слабослышащим людям. В напольный компьютер встроена индуктивная система с радиусом действия до двух метров, она помогает лучше воспринимать информацию. Сенсорным киоском могут пользоваться инвалиды-колясочники. По желанию интерфейс смещается в нижнюю часть дисплея — так удобнее и быстрее искать нужные сведения.

По словам директора учреждения Наталии Перевезенцевой, оборудование удалось приобрести благодаря проекту «Оптимизация процесса информационно-библиотечного обслуживания людей с инвалидностью в библиотеке» с использованием средств гранта фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

«Новый терминал увеличит доступ к информационным ресурсам и услугам нашей библиотеки, сделает ее пространство еще более удобным для посетителей», — сказала Наталия Витальевна.

Со временем электронный помощник будет предоставлять и другую информацию. Например, в него планируют загрузить афишу культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте, а также путеводитель по достопримечательностям республики «Нескучный тур с семьей «Чувашия на ощупь», включающий ролик с озвучкой.