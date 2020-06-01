Вышла книга об истории чувашского народа

К 100-летию Чувашской автономии издана книга об истории чувашского народа от первых упоминаний в летописях, вхождения Чувашии в состав Российской империи до сегодняшнего дня. Презентацию праздничного издания в Чувашском национальном музее посетил врио Главы Чувашии Олег Николаев, который пообщался с авторами и поделился своим впечатлением.

Книга об истории чувашского народа «Чувашия древняя и вечно молодая» выпущена Чувашским книжным издательством тиражом 4 тысячи экземпляров. В ее написании приняли участие учёные ведущих вузов региона и Государственного исторического архива Чувашской Республики: Евгений Касимов, Федор Козлов, Сергей Кодыбайкин. В оформлении использованы фотографии Александра Агатеева.

Руководитель проекта и гендиректор Чувашского книжного издательства Светлана Каликова отметила, что контент для книги также помогали собирать республиканские газеты и телерадиокомпании, предоставляя данные из своих архивов. В итоге книга-альбом погружает читателя в историю чувашского народа вплоть до того, что буквально дает прикоснуться к прошлому. К примеру, в ней есть специальные конверты с копиями уникальных архивных документов: письмо 9-летней Изиды Кошкиной к Сталину с просьбой освободить из заключения ее маму – актрису Тани Юн; разверстка на рабочую тягловую силу и инструмент по районам Чувашской АССР для строительства Сурского рубежа; советские талоны на мыло, зубную пасту, маргарин.

Кроме того, на страницах книги размещены QR-коды, благодаря которым читатели могут увидеть видеозарисовки и фильмы, посвященные 10-летию, 30-летию, 50-летию и 90-летию Чувашской Республики, предоставленные Государственной киностудией «Чувашкино».

Олег Николаев поблагодарил коллектив авторов и руководителя проекта за их труд и наградил юбилейными медалями в честь 100-летия Чувашской автономии.

«Это не просто красивая книга и источник получения информации, это память и возможность прикоснуться к богатому и разнообразному прошлому чувашской нации», — поделился он впечатлением.