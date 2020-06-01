Писатель из Чувашии вошёл в шорт-лист «Большой книги»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Объявлен список финалистов 15-го сезона Национальной литературной премии «Большая книга». Есть среди них и автор из Чебоксар. Евгений Кремчуков вошел в шорт-лист с книгой «Деление на ночь», написанной им в соавторстве с живущим в Германии Григорием Аросевым.

Родился Кремчуков в 1978 году в Смоленске. Учился на юридическом и филологическом факультетах ЧГУ. Его стихи публиковались в журнале «Звезда», в 2011 году в Чебоксарах вышла книга стихотворений Кремчукова «Проводник». Три года спустя в журнале «Новый мир» была напечатана их совместная с Аросевым повесть «Четырнадцатый», а в прошлом году там же был опубликован номинированный на литературную премию роман «Деление на ночь».

Как сообщает Российская газета, жюри «Большой книги» предстоит выбрать трех финалистов этого года. А на книжном сервисе LiveLib.ru пройдет народное голосование за лучшую книгу.

Опубликовано: 8 июня 2020 г.


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