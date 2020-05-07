К 75-летию Победы в Чебоксарах издана четвертая книга школьных сочинений

Война глазами правнуков…

Еще в 2016 году по инициативе управления образования администрации Чебоксар во всех городских школах прошел конкурс сочинений «Герои моей семьи», посвященный Победе в Великой Отечественной войне. С тех пор конкурс стал ежегодным, а по его богатым материалам стали издаваться сборники творческих работ детей. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне вышла в свет уже четвертая книга детских сочинений.

Всего на конкурс было прислано около 180 работ (год от года количество участников растет), рассказали в Центре мониторинга и развития образования города Чебоксары. Это сочинения, очерки, эссе, исследовательские проекты. В каждой работе описана судьба близкого человека, героя войны или труженика тыла, часто сочинения дополнены фотографиями, документами и трогательными рассуждениями юных авторов. Ребята будто пропускают все события давних лет через свое сердце, отсюда и название сборника — «Правнуки о войне», разъяснили в управлении образования.

Конкурсные работы, как обычно, оценивало независимое жюри — преподаватели школ и вузов. Всего в этом году эксперты выбрали 88 победителей и призеров, их произведения и вошли в четвертую книгу. В прошлые годы накануне 9 Мая сборники торжественно вручались победителям и призерам, однако в этот раз из-за опасной ситуации по коронавирусу провести традиционную встречу с авторами лучших работ не представляется возможным, по крайней мере, пока. Чтобы поддержать ребят, редакция «Советской Чувашии» при содействии управления образования Чебоксар решила рассказать о наиболее ярких работах участников конкурса.

Так, шестиклассница 64-й школы Алина Тимофеева в своем сочинении поведала об удивительной истории своей прабабушки Марии и ее брата Сергея. Жили они в Ленинграде. Когда началась война, отец ушел на фронт, от голода умер их младший братик, мачеха погибла при бомбежке под обломками, и они остались совершенно одни. Пережив страшную блокаду, ребята подались на фронт.

«У них были именные цепочки, подаренные отцом, — пишет Алина. — Они решили ими обменяться, чтобы поддерживать друг друга на расстоянии. Обнялись напоследок. Моя прабабушка говорила, что эти объятья были настолько искренними, что она до сих пор помнит холодные руки брата. Вот и разошлись их пути. <…> Спустя месяцы на поле боя она увидела такое знакомое и родное лицо. Это был Сергей, но времени на разговоры не было. Маша воевала и плакала, но это были слезы счастья. Ведь она нашла брата. <…> Через две недели Сергей отправился на задание. Когда отряд вернулся, брата среди солдат не было. К ней подошел командир и тихо произнес: «Сергей подорвал себя и танк».

Душевную историю о своем прадедушке Илье Сякаеве, чудом избежавшем смерти на поле боя и спасшем двух ребятишек, поведала шестиклассница Кадетской школы имени генерал-майора В.А. Архипова Адэлина Охотникова.

«В одном из боев моего прадеда ранило, — пишет школьница. — Тогда его товарищ Борис написал графитным карандашом на листочке 90-й псалом и положил его в портсигар. В очередном бою Илья почувствовал, как кто-то схватил его голову всеми пятью пальцами и резко повернул ее в сторону. В этот момент в стену влетела пуля и раздробила часть стены. Он четко понимал, что если бы не это чудо, его уже не было бы в живых. А чудо заключается в том, что на тот момент рядом никого не было. На какой-то миг у него промелькнула мысль о Боге, ангеле-хранителе, но бой нужно было продолжать…»

По словам школьницы, вспомнить о чудесном спасении прадеду довелось спустя два года. «Предельное напряжение и бесконечное ожидание, что вот-вот полетит в нас снаряд, — приводит Адэлина воспоминания своего прадедушки. — Вдруг слышу, как кто-то плачет. Не раздумывая, останавливаю повозку и бегу за пригорок, а там сидит, склонившись, мальчишка лет семи. <…> Под его хрупким телом, на земле лежит девчушка. <…> Взял я ее на руки, ручки с ножками болтаются, как у бездыханного тела, только сердечко громко стучит, словно одно оно только и осталось живым. А у самого сердце замирает от такой картины, где столько отчаяния и боли. <…> Как вдруг вспомнил о чудесном спасении два года назад. Вытащил потертую, пропитанную табаком бумажку с молитвой и засунул ее под кофточку малышке. А сам тихо сказал: «Если ты, Бог, есть, спаси ее…» Ножка девочки гноилась, началась гангрена, врачи хотели ампутировать, но болезнь отступила. Вот так маленькая девочка стала спасением для моей черствой души…»

Именно прадедушка, по признанию Адэлины, повлиял на ее выбор учиться в кадетской школе. К орденам и медалям прадеда школьница будет прилагать свои награды в знак уважения и благодарности своему родному герою.

ВОСПОМИНАНИЯ «Чашка дрожит, ударяясь о блюдце…» «…Она уложит свои редкие седые волосы в пучок, накроет их платком и кротко и смиренно ждет нас. Хотя нас совсем не видит, но через образы-воспоминания ощущает мою улыбку, слышит мое дыхание и чувствует тепло моих рук. Она вспоминает свое трудное, но неповторимое детство. И чашка дрожит в ее руках, ударяясь о блюдце. <…> «Помню, как однажды к нам пришли женщины из Собеса, — слышен тихий голос моей бабушки. — Маме вручили медаль отца «За оборону Ленинграда». Его тогда уже не было в живых. Он умер в возрасте 37 лет дома, так и не оправившись от тяжелых фронтовых ран. Мне и моим сестрам подарили платья и платки. Матери, как вдове участника войны, была назначена пенсия. Мало помню! Мне было 5-6 лет…» Благодаря бабушкиным рассказам можно представить маленькую деревенскую школу с большим количеством детей — по 40 детей в классе, ее белую самотканую сумку и лапти на все времена года… Как взрослые срезали серпом колосья ржи, а ребятишки собирали их в келте и пучах. «Муки было мало, домой давали понемногу, — вспоминает кукамай. — Хлеб пекли и раздавали на всех. Тем, кто косил, давали полкило хлеба, малышам — кусочек. После трудной работы сестра часто хотела отнять мой кусок, но мама делила все по справедливости…» …Все бабушкины рассказы мы с мамой бережно записываем и записываем не один год…» Павел Краснов, шестиклассник школы № 40

Фото cap.ru:

На конкурс сочинений «Правнуки о войне» школьники готовили свои творческие работы по воспоминаниям ветеранов, родственников, по сохранившимся в семейных архивах письмам, фотографиям и документам.