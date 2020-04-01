Сотрудник «Газпрома» из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса

Работник Заволжского линейно-производственного управления магистральных газопроводов — филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Николай Мудров стал финалистом Международного литературного конкурса «Вчера закончилась война».

В канун 75-летия Победы этот конкурс организовал международный Союз русскоязычных писателей, рассказывает пресс-служба Красноармейской райадминистрации. На конкурс были представлены стихотворения и проза о героях войны, о боевых действиях в горячих точках. Николай выступил с подборкой стихов «Я ничего не знаю о войне» в номинации «Поэзия» и вышел в финал. Он награжден дипломом финалиста с публикацией в итоговом конкурсном сборнике.

На предприятии же Николай занимается прозаическими вещами: он старший уполномоченный по охране труда профсоюза, приборист 6 разряда группы метрологии. А еще Мудров — краевед, член-корреспондент Чувашской национальной академии наук и искусств.

Фото cap.ru: Николай Мудров регулярно получает приглашения на различные фестивали, конференции, семинары, книжные ярмарки в России.