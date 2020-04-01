Фото героя из лыжной бригады

В Барнауле вышла книга «Весна сорок третьего: алтайские лыжники в боях за Севск», рассказывающая о боевом пути 28-й отдельной лыжной бригады, сообщает информационный портал «Алтайская правда». Ее авторы — местные историки Дмитрий Вейн и Виталий Еременко. На страницах книги нашли отражение не только история воинского соединения, сформированного на Алтае, но и судьбы отдельных людей — в том числе уроженца нашей республики Федора Кадыкова.

…Командир бригады Василий Баклаков не раз вспоминал в своих письмах начальника оперативного отдела штаба бригады Ивана Ефимовича Нестерова и его помощника Федора Прокопьевича Кадыкова. Это были грамотные, надежные и храбрые командиры. А ведь Кадыкову на момент формирования части было всего 29 лет, а его начальнику Нестерову — 22 года! «За плечами старшего лейтенанта Федора Кадыкова, уроженца Чувашии, были не только военный, но и трудный жизненный опыт, — пишет Дмитрий Вейн. — Рано лишившись родителей, он воспитывался в детском доме. В 13 лет возглавил комсомольскую организацию, а после окончания рабфака добровольцем ушел в Красную Армию. В войну вступил кадровым офицером, воевал под Москвой, был дважды ранен. «В исключительно сложных условиях четко вел оперативное руководство», «лично храбр», «показал себя исключительным, инициативным и мужественным командиром», говорят о нем строки документов. После войны, будучи работником Харьковского облвоенкомата, Федор Прокопьевич занимался розыском наград бойцов, к которым их представили во время войны. Тоже, согласимся, неслучайная должность. Нынче в Харькове живет его сын. Он бережно хранит воспоминания и фотографии отца, которого фронтовая судьба связала с алтайской 28-й лыжной бригадой. Одна из них и дополнила историю воинской части».

Фото ap22.ru:

Фотография Федора Кадыкова, переданная поисковикам его сыном, тоже вошла в книгу о боевом пути 28-й отдельной лыжной бригады.