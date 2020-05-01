Уроженцы Чувашии отличились во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны

Долгий путь к Победе

Рассказы о Героях Советского Союза и партизанах-подпольщиках. Хроника строительства Сурского и Казанского рубежей и история эвакуированных в Чувашию предприятий. Письма с фронта, красноармейские книжки и продуктовые карточки образца 1942 года. Кажется, вся история Великой Отечественной спрессована в не столь уж большой, на 140 страниц, книге, выпущенной накануне 75-летия Победы Чувашским книжным издательством. Называется она «Чувашия в годы Великой Отечественной войны. День Победы приближалиx, как могли».

Перед авторами — кандидатами исторических наук, доцентами ЧГУ имени И.Н. Ульянова Олегом Андреевым и Мариной Широковой задача стояла непростая. Много значимых дат, важных событий, славных имен — как выбрать, что в итоге войдет в книгу, рассказать об исторических фактах кратко и в то же время интересно. И ответственность, конечно, была огромной.

«Больше, чем когда-либо переживаешь, когда готовишь статью или книгу о войне, — говорит Олег Андреев. — В такое время главный цензор сидит внутри, потому что я — внук Ивана Степановича Степанова, ушедшего на фронт добровольцем вместо односельчанина — многодетного отца, имеющего при этом бронь и двух малолетних дочерей и пропавшего без вести на Ленинградском фронте в октябре 1942 года. А еще я — сын участника Великой Отечественной войны Василия Андреевича Андреева, призванного в Красную Армию 29 февраля 1943 года в возрасте 17 лет и трех месяцев и вернувшегося из Германии только в 1948-м.

Историки признаются, что, работая над книгой, испытывали чувство гордости — ведь в каждом крупном сражении Великой Отечественной отличились наши земляки. «А порой, — говорит Марина Широкова, — и слезы подступали к глазам. Когда я готовила главу об эвакуированных в Чувашию детях блокадного Ленинграда, представляла, каково было этим изможденным детям и как тяжело было родителям отправлять малышей в дальний путь, не зная, увидятся ли они когда-нибудь».

Первыми читателями книги стали ветераны войны. В эти дни сотни человек вместе с подарками получат и эту маленькую энциклопедию Победы. Впрочем, книга, рассчитанная на семейное чтение, будет интересна и детям ветеранов, и их внукам и правнукам. Более того — каждая семья сможет дополнить книгу своей историей. На форзаце издания расположен планшет, в который вложены письма, открытки с фронта, удостоверения к медалям. И авторы проекта предлагают читателям добавить в него фотографии, письма с фронта и другие сохранившиеся в семейных архивах реликвии.

— Книга увидела свет благодаря поддержке руководства республики, большую помощь в том, чтобы она оперативно дошла до читателя, оказал врио Главы Чувашии, — говорит генеральный директор Чувашского книжного издательства Светлана Каликова. — Тираж у книги — 1000 экземпляров, но почти 800 уже заказано на подарки ко Дню Победы. А сейчас поступают заявки от школ, библиотек, надо будет думать о дополнительном тираже.