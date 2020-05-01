Воспоминания о великих. История республики на страницах «СЧ»

50 лет назад — 28 мая 1970 года

В Чувашию приехали украинские кинематографисты. Они снимают фильм о Михаиле Сеспеле по сценарию Юрия Збанацкого.

«Первой съемочной площадкой в столице Чувашии стала улица Набережная Волги. Сейчас снимается Тетюшский период жизни Сеспеля, и эта улица наиболее характерна для Тетюшей. Особенно деревянный дом с резьбой на карнизах, окнах и стенах, что стоит на углу Набережной Волги и улицы Кадыкова. <…>

Как известно, Владимир Савельев пригласил на роль главного героя студента третьего курса Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии Иосифа Дмитриева.

— Довольны ли вы своим выбором? — спрашиваю Владимира Алексеевича.

— Очень! Посудите сами. Иосиф — чуваш, ему двадцать два года, пишет стихи и музыку, удивительно похож на Сеспеля и, что не менее важно, страстно предан Сеспелю, влюблен в своего героя. Вот эти шесть моментов, которые я назвал, дают уверенность в том, что Иосиф отлично справится со своей ролью и создаст запоминающийся образ замечательного поэта-революционера, чье имя так дорого чувашскому народу. <…>

В «Сеспеле» много массовых сцен, в которых обычно играют непрофессиональные артисты. И многим чебоксарцам в этом смысле повезло. Осенью они не только посмотрят новую картину, но и увидят на экране себя. <…> Так, толпу оборванных мальчишек «играют» ученики 5-8 классов школы № 22. Но особенно повезло пятикласснику 22-й школы Валере Васильеву и его маленькой сестренке Леночке. Они снялись в эпизоде с воззваниями, сыграли очень хорошо и заслужили похвалу главного режиссера.

Остался режиссер доволен и игрой Авенира Иосифовича, который снялся в роли попа. Роль, естественно, эпизодическая, но несущая немалую нагрузку. Постановщики фильма долго искали подходящую кандидатуру и нашли нужного человека в Доме спорта общества «Спартак» за шашечной доской. Им оказался пенсионер из Калуги А.И. Степанович. Авенир Иосифович приехал в Чебоксары на соревнования по стоклеточным шашкам, которые проводит Центральный совет спортивного общества «Урожай», и, как говорится, попал с корабля на бал.

Н. Пейков».

На снимках: Иосиф Дмитриев в роли Сеспеля; режиссер Владимир Савельев, оператор Феликс Гилевич и ассистент оператора Игорь Джоломанов.

Фото В. Шемарова

65 лет назад — 27 мая 1955 года

Исполнилось 65 лет со дня рождения классика чувашской литературы Константина Иванова. Пенсионер И. Трофимов вспоминает о том, как они с Константином Васильевичем работали над новым чувашским букварем под руководством просветителя И.Я. Яковлева.

«Встал вопрос о подыскании художника для подготовки рисунков к букварю. Сначала мы думали привлечь к этому делу преподавателя рисования Симбирской чувашской школы Н.Ф. Некрасова. Но тот не знал чувашского языка. Тогда И.Я. Яковлев поручил эту работу К.В. Иванову, который был не только талантливым художником слова, но и замечательным мастером кисти. К.В. Иванов с охотой взялся за выполнение поручения. С этого времени началась наша совместная работа по изданию нового чувашского букваря.

К.В. Иванов отличался исключительной энергичностью. Работал он всегда с большим увлечением и любовью. Иллюстрации к статьям и рассказам, помещенным в хрестоматийной части букваря, выполнены им очень тщательно и оригинально. <…>

Большинство статей и рассказов для хрестоматийной части мы взяли из старого букваря И.Я. Яковлева. Иванов эти произведения заново отредактировал. Кроме того, он написал для букваря новые стихотворения «Дождь» и «Ласточка».

БРИГАДИР».

60 лет назад — 27 мая 1960 года

В сквере, примыкающем к Привокзальной площади, идет установка памятника Василию Ивановичу Чапаеву.

«Сложные переплеты опалубки пока скрывают от глаз железобетонный монолит постамента, но и сквозь леса видны барельефы, посвященные эпизодам вооруженной борьбы рабоче-крестьянской республики против многочисленных врагов, гербообразная композиция, склоненные знамена, надписи на чувашском и русском языках: «Легендарный герой Гражданской войны В.И. Чапаев. 1887-1919». <…>

Скоро начнется и установка самой фигуры. Легендарный полководец изображен скульптором Баландиным на коне с высоко поднятой в руке саблей. Высота фигуры от копыт коня до кончика сабли — четыре с половиной метра. Весь памятник по своей высоте сможет соперничать с пятиэтажным зданием.

В свое время эта фигура Чапаева красовалась на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, над павильоном «Поволжье». Сегодня она передана в Чебоксары, на родину героя. <…>

В дни 40-летия Чувашской АССР с памятника под звуки гимна спадет шелковое покрывало, и над площадью, у въезда в столицу Чувашии, встанет, как живой, наш Чапаев».

На снимке: (слева направо) бригадир Н. Соколов, скульпторы В. Михайлов и Б. Васильев.