Сурский рубеж: незабытый подвиг

В республике чтут память тружеников народной стройки

Девятого мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, врио главы Чувашии Олег Николаев подписал указ об объявлении 2021 года в республике Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Промозглой осенью 1941 года, когда враг уже был под Москвой, в Чувашии и еще нескольких поволжских республиках и областях развернулось масштабное строительство линии обороны для задержания гитлеровских войск на подступах к Казани, Куйбышеву и Ульяновску. На рытье окопов и траншей на территории республики поднялись более ста тысяч жителей Чувашии, работавших в тяжелейших, порой нечеловеческих условиях.

В считанные месяцы, к 20 января 1942 года, приказ по возведению укреплений был выполнен, причем в нескольких районах даже досрочно. Этот невидимый фронт в тылу долгое время официально оставался «в тени» — историки только начинают разбирать рассекреченные документы, но из памяти людей его не стереть. Для нас те события навсегда останутся примером трудового героизма чувашского народа. И прежде всего — его женской половины.

Шрамы на земле

…На высоком берегу Суры, в нескольких километрах от Шумерли, сейчас шумит густой труднопроходимый лес. До места — восстановленных в наши дни окопов Сурского рубежа — пробираемся с проводником, учителем информатики шумерлинской школы № 3 и руководителем школьного поискового отряда «Поиск» Виктором Лассом. В годы войны Шумерля была одним из центров строительства защитных укреплений в республике. По территории Чувашии линия обороны прошла вдоль Суры от села Засурское Ядринского района через села Пандиково Красночетайского и Сурский Майдан Алатырского районов и до границы республики с Ульяновской областью под Алатырем. Еще один рубеж — Казанский обвод — возводился по границе с Татарстаном.

Благодаря особенностям рельефа — местность на возвышенности не затапливало при разливе реки, а из-за труднодоступности ее не перепахивали и не засыпали землей, как на других участках Сурского рубежа в Чувашии, — здесь даже через много десятилетий сохранились очертания окопов. На неровности в земле еще в детстве обращал внимание местный краевед Анатолий Пояндаев. Именно он стал инициатором и идейным вдохновителем возрождения шумерлинского участка линии обороны.

НАША СПРАВКА К 80-летию начала строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашском книжном издательстве идет работа над книгой, посвященной народному героизму. «Возведение рубежей — важная часть подвига жителей Чувашии, — отмечает одна из авторов издания, историк, доцент ЧГУ имени И.Н. Ульянова Марина Широкова. — Вся местная промышленность во многом на это работала — Чувашский стройтрест делал железобетонные колпаки для дотов, поставлялись проволока, пиломатериалы. Чем больше мы углубляемся в эту тему, тем больше понимаем, насколько стройка была значимой для республики. Важно как можно более полно восстановить историю Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Кстати, сама подготовка книги вылилась в совместный проект книжного издательства, газеты «Советская Чувашия» и ГТРК «Чувашия». Восстанавливая хронику событий тех далеких дней, журналисты будут выезжать на место строительства рубежей, встречаться с людьми, изучающими историю народного подвига.

В 2011 году, исследуя эти места, Анатолий Никанорович заметил, что следы шли параллельно Суре и располагались зигзагообразно. Обратившись в архив, он обнаружил, что как раз там и проходила линия Сурского оборонительного рубежа. Вместе с единомышленниками он подготовил план-проект восстановления исторического места, идею поддержали в шумерлинской школе № 3, а в 2013 году на берегу Суры впервые приступили к раскопкам.

Метр за метром окопы и землянки воссоздавали своими руками ученики и учителя школы № 3 — каждый год сюда приезжали участники поискового отряда «Поиск». Спорилось дело и благодаря помощи неравнодушных — в шумерлинские леса снаряжали экспедиции пограничники из общественной организации «Пограничное братство», судебные приставы республики, члены Русского географического общества, волонтеры.

Всем вместе удалось реконструировать около 70 метров окопов. Под сенью деревьев притаились вырытые в земле рвы, пулеметные ячейки, минометная площадка, дзот, блиндаж, землянка — основные элементы, которые строили труженики Сурского рубежа. Не хватает разве что противотанковых рвов — их копали на больших открытых пространствах.

Сейчас этот участок в лесу — музей под открытым небом, часть экспозиции Шумерлинского историко-краеведческого музея. Дважды проект становился обладателем гранта Главы республики.

Киркой и лопатой

Стоя у края воссозданного окопа, сложно представить, что грандиозные по размаху сооружения строители Сурского рубежа создавали едва ли не голыми руками…

О решении Государственного комитета обороны по возведению оборонительных и стратегических рубежей в глубоком тылу, на Волге, стало известно в конце октября 1941 года, а уже 28 октября в Чувашии объявили мобилизацию населения. Почти все мужчины к тому времени ушли на фронт, так что «на окопы» отправляли всех, кто мог трудиться, — в основном это были, конечно, женщины, старики и даже дети. И хотя в документах значилось, что призыву подлежали люди не моложе 17 лет, на возраст работников никто не смотрел. Часто приболевших матерей, старших сестер и братьев подменяли дети помладше. Работали до упаду, впроголодь, на пределе человеческих возможностей.

ЦИФРА Более 300 км составляла протяженность оборонительных рубежей

«Условия были очень тяжелые, — рассказывает наш провожатый Виктор Ласс. — Из инструментов — лопата и кирка. Больше ничего и не было». Проржавевшие, найденные ребятами на этом самом месте, эти нехитрые орудия труда сейчас хранятся в местном музее. Для связки бревен в блиндаже использовалась металлическая лента — ее поставлял авиационный завод в Шумерле (ныне — комбинат автофургонов).

В тот год зима выдалась на редкость суровая: снег выпал рано, и сразу ударили страшные морозы — временами температура воздуха опускалась до минус 42 градусов. Но работа не прекращалась ни на один день. Как позже вспоминали строители, чтобы твердая, как камень, земля хоть немного поддавалась, верхний слой подогревали кострами, а потом долбили вручную.

Катастрофически не хватало рукавиц, теплых вещей, копали в лаптях, которые то и дело мокли в подтаявшей земляной жиже, люди мерзли и болели. Жили тут же, в землянках, которые отапливались печками-буржуйками. Проблемы были и с провизией. Один казанок приходился на 10-15 человек. Несмотря на то что был приказ подвозить еду из колхозов бесперебойно, на деле, как свидетельствуют архивные данные, без питания нередко обходились по двое-трое суток. Не то что работать — выжить в таких условиях стоило огромных усилий.

О потерях, признаются поисковики, данных практически нет — многие материалы продолжают оставаться засекреченными.

К намеченному сроку масштабные оборонительные сооружения построили — 21 января 1942 года, как следует из рассекреченного письма на имя наркома внутренних дел Л.П. Берии, «Задание ГКО по строительству Сурского оборонительного рубежа 12-м Армейским Управлением выполнено в срок. <…> Объем вынутой земли — 3 млн кубических метров, отстроено 1600 огневых точек (дзотов и площадок), 1500 землянок и 80 км окопов с ходами сообщений. <…> Закончив работы, местное население и инженерно-технический состав <…> готовы с такой же энергией выполнить любое новое задание Партии и Правительства». Приказ Родины Чувашия выполнила в полном объеме.

Еще несколько лет сооружения Сурского рубежа силами колхозников поддерживались в полной боевой готовности. А в 1944 году, когда необходимость в них отпала, вышел приказ об их расформировании. Дзоты и землянки, к счастью, не пригодившиеся по назначению, послужили в мирных целях: их отдали под овощехранилища и полевые станы.

Сильнее любых рассказов

В ноябре прошлого года в музее под открытым небом поисковики своими силами организовали историческую реконструкцию «Зима 1941 года: невидимый подвиг в тылу». Одетые в одежду того времени, ребята вспоминали события, разворачивавшиеся на Сурском рубеже почти 80 лет назад.

Заглянули к ним и участники поискового отряда из Мордовии. С ними ребята из Шумерли познакомились, когда наткнулись в интернете на установленный в соседней республике памятник строителям Сурского рубежа. В Мордовии сейчас активно восстанавливают оборонительную линию, и общий интерес стал поводом для дружбы единомышленников из двух республик. Соседи, к слову, серьезно занимаются увековечением массового народного подвига — в республике выделяются значительные суммы для проведения восстановительных работ.

Чувашские поисковики такой финансовой поддержкой пока похвастать не могут: реконструкция по большей части ведется на общественных началах и силами местных энтузиастов. В прошлом году, к примеру, предприниматель выделил пиломатериалы — так появился деревянный мост, и теперь дорога через овраг к музею под открытым небом стала доступнее, особенно для ветеранов. А на средства грантов, полученные несколько лет назад, рядом с окопами установили информационные стенды и обновили площадки в дзоте и блиндаже.

В планах у шумерлинцев — восстановить обнаруженный в полукилометре от реконструированного участка командирский пункт. Этим летом поисковики рассчитывали начать там работы, но помешала пандемия. По словам Виктора Ласса, место удачно расположено — рядом есть подъездные пути, и в будущем там можно проводить экскурсии для туристов.

Продолжат волонтеры собирать по крупицам информацию о земляках-строителях Сурского рубежа. Немало информации уже имеется — ребята вместе со взрослыми встречались с участниками «фронта в тылу», записывали их воспоминания на видео (материалы хранятся в фондах городского музея), а некоторые ветераны выезжали сюда, прямо к окопам. «Им очень тяжело рассказывать об этом», — вспоминает о тех встречах руководитель «Поиска». «Все для фронта, все для победы. Патриотизм был огромный», — звучит в телезаписи 2014 года голос 89-летнего Владимира Николаевича Серова. Шестнадцатилетним подростком он строил Сурский рубеж и одновременно работал на деревообрабатывающем комбинате, где изготавливали продукцию для фронта.

Как учитель информатики Виктор Владимирович планирует создать информационно-электронную базу данных о строителях «невидимой» войны в тылу. Из некогда сугубо школьного проект перерос в городской.

«Когда мы с ребятами проводим архивно-исследовательскую работу — это одно, но когда дети своими глазами видят окопы, следят за их состоянием, проводят субботники — это сильнее любых рассказов», — уверены исследователи.

Фото Ольги Казаковой:

Этот участок Сурского оборонительного рубежа под Шумерлей поисковики начали восстанавливать в 2013 году.