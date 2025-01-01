Лесоводы зимой не скучают

Больше шишек — гуще лес

Во время рабочего визита в Канашское лесничество министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов ознакомился с тем, как сотрудники учреждения решают стоящие перед ними задачи.

Несмотря на зимний период, работа здесь не прекращается. В это время года специалисты занимаются обработкой и подготовкой семян деревьев к предстоящим весенним посевным работам. В Канашском лесничестве активно используется специальная шишкосушилка, где в этом году планируется обработать 5200 кг шишек, собранных всеми лесничествами республики. Работе агрегата министр уделил особое внимание. «Современное оборудование не только автоматизирует и упрощает процесс заготовки семян, но и значительно ускоряет его. Эта шишкосушилка полностью удовлетворяет потребности республики в обработке шишек, что крайне важно для успешного проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению», — подчеркнул Эмир Бедертдинов.

Директор Канашского лесничества Дамир Юнусов рассказал, что благодаря автоматизированной системе уже удалось обработать около 4 тонн шишек. Также в учреждении активно идет работа по извлечению семян и их подготовке к закладке на стратификацию, чтобы предстоящий весенний сезон встретить во всеоружии.

Василий Григорьев