Сельхозпредприятие подозревают в загрязнении русла речки Моргаушки навозом

Речку Моргаушку, что протекает рядом с селами Акрамово и Моргауши, жители района нередко называют «наша кормилица». Рыбаки зимой и летом тут ловят рыбу, а местные школьники изучают флору и фауну речных угодий.

Акрамовские школьники, например, наблюдают за цаплями, дикими утками, а как-то ребятам удалось обнаружить бобров. Но юных исследователей, как и многих других жителей района, проживающих в окрестностях Моргаушки, беспокоит ее экологическое состояние.

Стоит напомнить, что люди не раз жаловались на то, что загрязняется побережье «Муркаш шывĕ». В лесных угодьях появляется навозная жижа, которая потом стекает в речку. Местные экозащитники считают, что виновником может быть одно из сельхозпредприятий, находящееся неподалеку. По их словам, специалисты из разных ведомств уже не раз приезжали обследовать загрязненный участок, однако до сих пор ничего не было сделано.

Очередной сигнал поступил и в Минприроды республики. Специалисты ведомства и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Чувашии выехали в район, чтобы взять пробы почвы на территории Опытного лесничества и воды в Моргаушке. Как сообщили в министерстве, по результатам анализа действительно обнаружилось превышение содержания некоторых химических веществ как в почве, так и в воде. В настоящее время отчеты специалистов направлены в правоохранительные органы для установления лиц, допустивших загрязнение лесного участка и воды в реке.

Фото www.cap.ru:

Местные жители надеются, что Моргаушку и ее живописные берега, наконец, возьмут под защиту.