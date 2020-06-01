Инспекторы Минприроды Чувашии провели весеннюю подкормку лосей солью

…Легко, словно пару пачек столовой соли, Константин Горшков несет, перешагивая через ямы и поваленные деревья, кусок соли каменной, а в нем — не меньше 15 килограммов! Предназначено витаминное лакомство для сохатых, обитающих на общедоступных охотничьих угодьях в Заволжье.

Не впервой главному инспектору КУ ЧР «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий» Минприроды Чувашии раскладывать лизунец по солонцам – деревянным ящичкам, прикрепленным к стволам упавших деревьев. Таких солонцов, установленных инспекторами Дирекции, в общедоступных заволжских угодьях – пять. Иногда их местонахождение меняют.

Вслед за Константином Яковлевичем пробираемся к новой, установленной в прошлом году, кормушке. «Вот следы присутствия зверя, — останавливается он, кивая на вмятину на песчаном склоне. — Лось прошел, значит, посещают они этот солонец». «Отпечаток задней ноги», — дополняет заместитель министра природных ресурсов и экологии Николай Косулин. «А тут, смотрите – лежка, совсем недавняя. Сутки, самое большее двое назад лось здесь отдыхал. Место обдуваемое, насекомых, досаждающих зверю, тут меньше», — указывает на островок примятой травы следопыт-инспектор. И тут же зорким глазом, замечая поврежденную осину, продолжает: «Здесь лось кормился молодой корой».

Ну вот, наконец, и заветный ящичек. В нем – маленький остаток соли от прошлогодней закладки, не все доели лесные великаны. Конечно, от снега и дождя каменная соль подтаивает, но стекая по стволу дерева, не пропадает впустую, становясь доступной для других ее любителей – косуль и зайцев-беляков.

«По нормативу на 10 лосей положено 3-4 солонца, или же на 1000 га лесных угодий, где водятся лоси – 1-2 солонца, — объясняет Николай Косулин. — Мы раскладываем соль дважды в год. Весной, для роста рогов и укрепления костей лосям необходима минеральная солевая подкормка. И осенью, чтобы в осенне-зимний период, при переходе зверя на древесно-кустарниковое питание способствовать лучшему пищеварению и повысить устойчивость к заболеваниям. Всего за два раза в каждый солонец помещаем 40-50 кг лизунца», — рассказывает заместитель министра.

Солью подкармливают лосей в общедоступных охотничьих угодьях Чебоксарского, Порецкого, Шумерлинского, Ибресинского, Комсомольского районов, а также Батыревского районов, где возле солонцов замечены и косули.

По сведениям Минприроды Чувашии, поголовье сохатых в наших лесах увеличивается. По итогам зимнего маршрутного учета в позапрошлом году насчитали 1386 особей, в прошлом — 1567, в нынешнем — 1899. Методика такова: в течение двух дней на маршрутах учитывают следы зверя, затем вычисляют среднее количество следов на 10 км и, используя пересчетный коэффициент по каждому виду зверя, следы переводят в численность. А если всего один лось, бродя по кругу, оставил массу следов, не лукавая ли получится статистика? «Нет, для таких корректировок и существуют пересчетные коэффициенты», — поясняет Николай Косулин.

Видимо, и браконьеры изучают ту статистику, рискуя выйти на преступную охоту. В прошлом году, когда в Заволжье была вообще запрещена охота на лося, Константин Горшков заметил здесь двоих новочебоксарцев, преследовавших лесного великана. Инспектор пустился в погоню, задержал браконьеров, вызвал подмогу. Сохатый был спасен от несанкционированного отстрела.

На браконьеров составили два административных протокола: за охоту без разрешения на добычу зверя и за охоту вне охотничьего сезона. Первое судебное заседание уже было, второе намечено на 11 июня. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч рублей и лишение права на охоту до двух лет.

Фоторепортаж Максима Васильева