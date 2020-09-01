На очистных сооружениях в Новочебоксарске идут работы по рекультивации

«На самом деле этот проект очень важный. С одной стороны, это снижение количества неочищенных стоков, которые поступают в реку Волгу, с другой — ликвидация объектов накопленного экологического ущерба. В целом это повысит качество и надежность предоставления населению коммунальных услуг в сфере водоотведения и, как следствие, улучшит качество и комфортность проживания населения», — заявил 27 августа и.о. министра природных ресурсов и экологии Александр Воробьев во время своего визита в Новочебоксарск.

Речь идет о рекультивации шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника № 5 ГУП «БОС» Минстроя Чувашии, находящихся на территории Новочебоксарска. Это масштабный источник вредного воздействия на окружающую среду — в них содержится 526,85 тыс. кубических метров осадков сточных вод, а сами объекты расположены всего в 200 м от реки Волги.

Среди пейзажа, напоминающего скорее сельскую местность, а не территорию очистных сооружений, Александр Воробьев встретился с директором ГУП «БОС» Юрием Алексеевым и и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергеем Анисимовым. Они осмотрели объект, оценили качество работ и обсудили ход рекультивации. Технология предусматривает первоначальное заполнение осадка гравием крупной фракции. Затем последует заполнение более мелким щебнем, защитный слой, плодородный слой, и далее готовый участок будет засажен растениями, кустами и деревьями.

Это долгая и трудоемкая работа, рассчитанная на три года. Но в конечном итоге не только улучшится экологическая ситуация в республике, но и сократятся ненужные расходы по содержанию этого объекта.

СПРАВКА «СЧ» Государственным заказчиком работ по ликвидации отстойников и рекультивации земель является КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии. Генеральным подрядчиком выбрано ООО «Тусдорстрой». Срок реализации мероприятия — с 2020 по 2023 год. Стоимость работ по контракту составляет 1134,952 млн рублей. На 2020 год запланировано освоить 856072 тыс. рублей.

Игорь Васильев