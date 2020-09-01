На Алатырском участке заповедника «Присурский» отмечено присутствие медведя

Заместитель директора в области охраны окружающей среды Александр Севастьянов сообщил, что следы «Потапыча» видели в разных кварталах территории заповедника и в охранной зоне.

В конце лета и осенью медведи начинают жировать. Перед зимней спячкой им надо накопить достаточно жира и тогда можно залечь в берлогу до весны. Медведь всеяден — ягоды, дикие плоды, орехи, желуди, коренья, луковицы… Не гнушается косолапый и пищевыми остатками, особенно если год в лесу неурожайный. В поисках пищи медведи бродят везде, могут оказаться на приусадебных участках, в садах, на сельских околицах.

Государственные инспекторы отдела охраны заповедника «Присурский» предостерегают грибников — встреча с медведем очень вероятна. Одна из фотоловушек в южной части заповедной территории зафиксировала медведя, а через 20 минут после него в кадр попала любительница «тихой охоты»… По словам Александра Севастьянова, за истекшую неделю с начала сентября составлено два протокола на грибников, задержанных на территории заповедника, и еще пять получили пре-дупреждение. И это не только местные любители грибной охоты, но и проезжающие по трассе жители других районов и городов. А ведь медведю будет все равно, из какой географической точки начался путь беспечного грибника, который попался ему на глаза. Сказочный «Михаил Потапыч» отличается от реального — это крупный хищный зверь с непредсказуемым поведением.

Кстати, в заповеднике отмечают, что на территории Алатырского участка ежегодно фиксируют следы медведя. В 2013-м там видели трех взрослых косолапых с одним малышом. В 2017 году фотоловушка «поймала» медведицу с двумя медвежатами. Так что встреча с «хозяином леса» и сегодня вполне реальна.

Как вести себя при встрече с медведем?

Несмотря на внушительный вес, медведь очень шустрое животное, обращают внимание специалисты заповедника. Поскольку звери питаются и рыбой, их можно встретить и возле речных водоемов. Увидев поблизости медведя, нужно попытаться тихо уйти. Если он приблизился вплотную, сохраняйте спокойствие. Вероятность нападения очень мала, если медведь ощутит человеческую силу и превосходство. Можно говорить спокойным тоном, делать движения руками. Возможно, медведь встанет на задние лапы, чтобы лучше разглядеть человека или понюхать его. В вертикальном положении хищник практически не представляет опасности, только проявляет любопытство.

Можно постараться неспешно уходить, но если зверь продолжает идти следом, лучше остановиться. Пытаться убежать — неосмотрительный шаг, мишки бегают с огромной скоростью. Если зверь приблизился на опасное расстояние, нужно повысить голос, но ни в коем случае не стоит изображать рычание или вести себя подобно животному. Косолапые не терпят конкурентов на своей территории.

Если хищник все же начал нападение, лучше сдаться. Можно упасть на землю и не проявлять признаков жизни. Чаще всего медведь отступает, если ощутит, что для него нет никакой угрозы и никто не претендует на его владения. Стрелять в животное можно только в целях самообороны, при реальной угрозе. В остальных ситуациях можно выстрелить в воздух, чтобы припугнуть хищника.

Фото с сайта prisursky.ru