Ущерб от неочищенных стоков уменьшится

В Чебоксарах завершаются работы по двум очистным сооружениям.

Региональный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» способствовал тому, что в Чебоксарах активно ведется строительство сразу двух объектов по очистке ливневых стоков: на месте старого пруда-накопителя рядом с 30-й автодорогой и в микрорайонах «Волжский-1,2». Это позволит в три раза сократить объемы неочищенных стоков, сбрасываемых в Волгу.

Строительство продолжается. Объект по очистке сточных вод необходим и республике, и городу. Фото minpriroda.cap.ru

12 ноября и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев ознакомился с тем, как проходят эти работы. Строительство сооружений очистки дождевых стоков в центральной части города находится на завершающей стадии. На 2020 год из федерального, республиканского и местного бюджетов на возведение этого объекта предусмотрено 138,8 млн рублей.

Но, несмотря на то, что уже закончено 80% физического объема работ и остались небольшие заключительные штрихи, по всей видимости, сдать объект в назначенный срок не получится. По словам подрядчика, при проектировании не были учтены дополнительные работы по отводу воды. Поэтому ожидается небольшая задержка. На данный момент на строительстве задействовано до 10 единиц техники. Число занятых здесь должно увеличиться до 30 человек, чтобы сократить срок сдачи объекта.

«Сдать объект в эксплуатацию планировалось до 30 ноября. Мы видим, что работы ведутся в усиленном режиме, но, к сожалению, есть небольшое отставание от графика. Подрядчик берет на себя обязательство в максимально сжатые сроки завершить строительство. Сдача объекта планируется 10 декабря. Главное — решить все рабочие вопросы и сдать объект в назначенный срок. Напомню, что это федеральный проект, и к нему обращено особое внимание и со стороны Минприроды России, и со стороны Главы региона Олега Николаева», — прокомментировал Александр Воробьев.

Что касается строительства ливневых очистных сооружений в микрорайонах «Волжский-1,2», то начатые в августе работы продолжаются без сбоев. Данный объект позволит очищать стоки с этих микрорайонов, а также с улиц Лебедева, Талвира и Университетской. «На 2020-й год предусмотрено 26 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. В скором времени ожидается установка сооружения приемного колодца, а также проведен монтаж оборудования по очистке ливневых стоков. Оборудование закуплено, работы ведутся согласно графику», — отметил и.0. министра природных ресурсов и экологии.

Вся вода с поверхности стоков попадала в Волгу неочищенной. Сейчас эта проблема должна быть решена. Фото minpriroda.cap.ru