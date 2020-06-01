Государеву гору в Мариинско-Посадском районе очистили от мусора

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Порядок на одной из главных достопримечательностей района местные власти пытаются навести который год. На захламленность Государевой горы указывали и экоактивисты, которые организовывали тут субботники. С проблемой разбиралась и прокуратура района.

Место это популярное, сюда часто приезжают женихи и невесты с гостями, чтобы сфотографироваться на историческом месте, и нередко оставляют после себя мусор. Неравнодушные жители написали о мусорной проблеме Государевой горы, а также свалке отходов на месте недостроенной больницы в микрорайоне Коновалово в одной из социальных сетей. Тревожный «звонок» взяло на контроль Минприроды Чувашии и обратилось в администрацию Мариинско-Посадского района, чтобы оперативно решить проблему.

Как сообщили на днях в министерстве, администрация Мариинско-Посадского района отчиталась, что свалки ликвидированы.

 

Фото cap.ru: Год назад экоактивисты уже поднимали проблему захламленности Государевой горы. 

Опубликовано: 4 июня 2020 г.


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