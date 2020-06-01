Рекультивация свалки в Аликово улучшит качество жизни 11 тысяч жителей

В ходе рабочей поездки по республике Олег Николаев проверил, как идет в Аликово рекультивация свалки. Напомним, по данным Минприроды Чувашии, в республике с 2019 года реализуется региональный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология». В рамках проекта в этом году будут рекультивированы свалки твердых коммунальных отходов в селе Аликово Аликовского района и селе Яльчики Яльчикского района…

На большом поле размером в несколько гектаров то тут, то там высились мусорные холмы, сплошь захламлены и лесопосадки вдоль него. Видимо, мусор сваливали здесь прямо в ближайшую канаву. Теперь порядок на свалке наводит техника. Рекультивация пройдет в два этапа: сначала мусор сгребут в одно место, потом вывезут на переработку, почву облагородят, уложат геомембрану, покроют грунтом, посеют траву.

Олег Николаев, врио Главы Чувашии: «Чувашия участвует в 11 национальных проектах, И нициированных Президентом страны. Наша задача — максимально эффективно использовать федеральные средства, выделенные на их реализацию, в том числе решить проблему несанкционированных свалок и организовать оборот твердых коммунальных отходов современными способами и с максимальной переработкой. Конечно же, нельзя допускать в дальнейшем появления такого рода свалок. Решение этих задач позволит создать комфортные условия проживания для каждого жителя республики.

«К концу ноября этого года свалка будет рекультивирована», — пообещал и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Воробьев. Мусор, по его словам, сюда свозили около 40 лет, естественно, это портило вид живописных окрестностей села. Много поступало обращений со стороны местных жителей с просьбой ликвидировать свалку. Благодаря включению объекта в нацпроект «Экология» и были выделены необходимые средства.

По мнению министра, благодаря рекультивации свалки улучшится состояние окружающей среды, а значит, и качество жизни более 11 тыс. жителей близлежащих населенных пунктов. Мусорный полигон тут останется, но занимать он будет небольшую площадь — чуть более гектара. Из 8 га земель в хозяйственный оборот будут возвращены 6. По словам главы администрации Аликовского района Александра Куликова, освобожденную землю можно будет использовать для ведения хозяйственной деятельности.