В Чувашии Сбер уберёг миллион рублей от мошенников: пожилой мужчина собирался перевести средства аферистам

Киберпросвещение: Сбер на примере реальных историй рассказывает о мошеннических схемах и способах противодействия обману

В Чувашии на уловки злоумышленников чуть не попал пожилой мужчина. Он оказался под влиянием мошенников, которые хотели похитить его сбережения, под предлогом высокого дохода от инвестиций. Для снятия денежных средств мужчина обратился в офис Сбера, где бдительные сотрудники помогли сохранить его сбережения.

Клиент настаивали на срочном снятии со счетов всех своих средств. О причинах экстренного снятия внушительной суммы мужчина не смог однозначно ответить. Сотрудник офиса Сбера, обслуживающий клиента, определил, что мужчина находятся под влиянием мошенников и оперативно предпринял необходимые меры.

Было выявлено, что мужчина попал в схему, когда злоумышленники предлагают увеличить свои накопления в несколько раз. Но на самом деле это не инвестиции, а перевод своих средств на счёт мошенников. Благодаря слаженной работе сотрудников офиса банка удалось уберечь от мошенников миллион рублей.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Мошенники умело используют различные психологические приемы, в том числе привлекают лёгким «заработком». При этом они вводят человека в состояние стресса, чтобы он не мог оценить ситуацию и контролировать свои действия. Поэтому важно оставаться бдительными, а также нужно рассказывать родственникам и близким, особенно старшего возраста, о возможных схемах обмана. И важно помнить ― при появлении любых сомнений прекращайте общение с незнакомцами по телефону, а за советом и для проверки информации всегда можно обратиться в Сбербанк. Сотрудники Сбера владеют всеми необходимыми знаниями, чтобы выявить признаки воздействия мошенников и помочь предотвратить хищение».

Обезопасить себя можно также, установив бесплатный определитель мошеннических звонков в СберБанк Онлайн, всего в приложении доступно порядка 20 сервисов по кибербезопасности. На портале Сбера «Кибрарий» пользователи могут прокачать свою киберграмотность ― в библиотеке киберзнаний есть информация об актуальных мошеннических схемах, об эффективных способах защиты и противодействия.

Фото сlub-tm.ru