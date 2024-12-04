Новый пульс цифровой трансформации: «Школа 21» открылась в Нижнем Новгороде

Первый отборочный «бассейн» уже проходят 220 человек

В Нижнем Новгороде открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера, где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. В торжественной церемонии открытия приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На открытии кампуса символом «Школы 21» стало сердце, которое пульсирует в ритме цифровой трансформации региона. Кампус площадью 2 660 м² расположен по адресу: ул. Тургенева, 30.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Сегодня очень важный день и для нас, и для Нижнего Новгорода — одного из самых продвинутых городов в стране с точки зрения развития современных технологий, микроэлектроники, IT. Мы с Глебом Сергеевичем Никитиным давно договорились, что здесь появится «Школа 21». Мы сегодня открываем кампус в здании ушедшей западной компании, и теперь здесь работают инженеры Сбера — в этом смысле компетенция лидерства в Нижнем Новгороде успешно сохраняется. И я хочу поблагодарить губернатора за деятельное участие, потому что во многом благодаря его инициативе и энергии нам удалось реализовать этот проект. Хочу сказать слова благодарности всей нашей команде, которая здесь трудилась, команде строителей и всей команде губернатора. Теперь талантливые и мотивированные ребята из любых уголков Нижегородской области могут бесплатно и в удобном графике получить здесь востребованную профессию. Поздравляю всех с этой уникальной возможностью получить IT-образование мирового уровня».

В Нижнем Новгороде Сбер реализует образовательный проект в партнерстве с Правительством Нижегородской области по поручению Президента Российской Федерации.

Глеб Никитин, Губернатор Нижегородской области: «Мы являемся третьим регионом после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству «айтишников» в стране. Но при этом дефицит ИТ-кадров мы ощущаем — нам они невероятно нужны. Мы уже имели возможность оценить уровень специалистов, которые выпускаются из «Школы 21». Отметил для себя удивительный уровень концентрации усилий именно на том, что действительно важно. Дисциплина, свободный, но при и очень плотный режим. Это реально новый эволюционный подход в образовании, и для ИТ он исключительно подходит».

«Школа 21» в Нижнем Новгороде рассчитана на 200 рабочих станций. Как и все кампусы школы, нижегородский работает 24/7. Планируется, что через отборочные «бассейны» будут ежегодно проходить 900 человек, а приступать к основному обучению — 200 участников. Среди желающих учиться в школе — 84% нижегородцев, а также жители Пензенской, Костромской, Владимирской, Кировской, Мурманской областей. «Бассейн» стартовал 2 декабря 2024 года. На него зачислено 220 человек. Средний возраст участников ― 29 лет, 28% ― девушки, 30% участников ― студенты вузов, 50% никогда не пробовали программировать до поступления в «Школу 21» и пришли из таких сфер, как юриспруденция, туризм, промышленность, искусство, строительство. Следующие «бассейны» начнутся 27 января и 10 марта 2025 года. После «бассейна» каждый участник выстроит индивидуальный образовательный трек, исходя из своих целей. Можно выбрать направление разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. Или одно из пяти новых направлений «Школы 21», где умение писать код необязательно, — кибербезопасность, работа с большими данными, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA). Для тех, кто уже работает в сфере ИТ, есть ускоренные курсы, на которых участники могут точечно прокачать свои навыки.Обучение в школе проходит по методике «равный равному», когда каждый учится у каждого. Так участники получают не только «твердые», но и «мягкие» навыки, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт. Это умение работать в команде, самодисциплина, управление временем, способность отстаивать свою точку зрения и находить компромисс.