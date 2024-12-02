Сбер наградил победителей конкурса среди экологически ответственных предприятий Чувашии

В рамках Года экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии при поддержке Сбера впервые был проведен конкурс «Самое экологически ответственное предприятие Чувашской Республики». Конкурс Министерства природных ресурсов и экологии был направлен на выявление предприятий и организаций региона, которые своим примером показывают заботу об окружающей среде, стимулируют внедрение экотехнологий в производство и популяризируют экопросвещение. Награждение победителей состоялось в рамках церемонии торжественного закрытия Года экологической культуры и бережного природопользования.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Мы совместно создаем условия для постепенного перехода республики к устойчивому развитию. Это включает широкий спектр деятельности: от тестирования технологий искусственного интеллекта в таких сферах, как здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт и строительство, до поддержки и реализации экологических, социальных, волонтерских и инклюзивных инициатив на территории региона. Сбер также способствует развитию ответственного бизнеса и предпринимательства, принимая участие в выполнении масштабных инвестиционных проектов. Уверена, что опыт проведения конкурса на самое экологически ответственное предприятие Чувашии помогает создавать положительное влияние и укреплению доверия между бизнесом и обществом» Эмир Бедертдинов, министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики: «Этот год действительно объединил вокруг своих программ и инициатив неравнодушных, целеустремленных людей для решения экологических проблем. Он стал дополнительным стимулом для усиления деятельности, направленной на охрану окружающей среды и помог всем нам проанализировать ситуацию, и определить основные задачи по обеспечению экологического благополучия региона на годы вперед»

Победителями конкурса стали: