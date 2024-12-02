Сбер наградил победителей конкурса среди экологически ответственных предприятий Чувашии

В рамках Года экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии при поддержке Сбера впервые был проведен конкурс «Самое экологически ответственное предприятие Чувашской Республики». Конкурс Министерства природных ресурсов и экологии был направлен на выявление предприятий и организаций региона, которые своим примером показывают заботу об окружающей среде, стимулируют внедрение экотехнологий в производство и популяризируют экопросвещение. Награждение победителей состоялось в рамках церемонии торжественного закрытия Года экологической культуры и бережного природопользования.
Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка:
«Мы совместно создаем условия для постепенного перехода республики к устойчивому развитию. Это включает широкий спектр деятельности: от тестирования технологий искусственного интеллекта в таких сферах, как здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт и строительство, до поддержки и реализации экологических, социальных, волонтерских и инклюзивных инициатив на территории региона. Сбер также способствует развитию ответственного бизнеса и предпринимательства, принимая участие в выполнении масштабных инвестиционных проектов. Уверена, что опыт проведения конкурса на самое экологически ответственное предприятие Чувашии помогает создавать положительное влияние и укреплению доверия между бизнесом и обществом»
Эмир Бедертдинов, министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики:
«Этот год действительно объединил вокруг своих программ и инициатив неравнодушных, целеустремленных людей для решения экологических проблем. Он стал дополнительным стимулом для усиления деятельности, направленной на охрану окружающей среды и помог всем нам проанализировать ситуацию, и определить основные задачи по обеспечению экологического благополучия региона на годы вперед»
Победителями конкурса стали:
- В номинации «Экология производства»: 1 место — ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии, 2 место — ОАО «Букет Чувашии» и ООО «НПП «ЭКРА», 3 место – АО «СЗ «ТУС» и филиал АО «СЗ «ТУС» — «Завод «КЕТРА»;
- В номинации «Экологически безопасная продукция, услуга»: 1 место — ООО «НПП «ЭКРА», 2 место — АО «Чувашская энергосбытовая компания», 3 место — ООО «ФОРТУНА»;
- В номинации «Экология в строительстве»: 1 место — АО «Чувашская энергосбытовая компания», 2 место — АО «СЗ «ТУС»;
- В номинации «Экологическое образование среди общеобразовательных учреждений»: 1 место — гимназия № 5 и и СОШ № 61 им. С.В. Капранова г. Чебоксары, 2 место — Комсомольская СОШ №1 Комсомольского округа Чувашской Республики;
- В номинации «Экологическое образование среди дошкольных учреждений»: 1 место — детский сад № 16 «Рябинушка» г. Шумерля;
- В номинации «Экологическое образование среди профессиональных образовательных учреждений»: 1 место – Чебоксарский экономико–технологический колледж.