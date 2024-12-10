При поддержке Сбера в Чувашии появилась цифровая карта родников

В Год экологической культуры и бережного природопользования Сбер вышел с инициативой помочь в реализации проекта по созданию цифровой карты родников региона. В тесном партнерстве с Чувашским республиканским отделением Российского географического общества и картографическим сервисом 2ГИС банк оцифровал более 150 родников по всей республике.

На мероприятии, посвященном закрытию Года экологической культуры и бережного природопользования, где были представлены промежуточные итоги пилотного проекта «Создание Цифровой карты и реестра родников Чувашии», Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул значимость проекта:

«Это сквозной проект, который объединил нас вокруг нашего достояния — родников. Их более тысячи. И теперь мы смело можем Чувашию назвать краем тысячи родников, не только 100 тысяч вышивок и 100 тысяч песен. 520 родников на сегодняшний день вошли в единый реестр, из них 150 оцифрованы благодаря нашему партнеру Сберу. Инвентаризация продолжается. Несколько лет назад мы инициировали создание Вышитой карты Чувашии, которая переросла в Вышитую карту России. Хочется предположить, что проект «Родники Чувашии» через некоторое время станет полноценными «Родниками России». И соответствующая карта появится для всей страны»

На карте родников уже загружены сведения о более чем 150 родниках, указаны их географические координаты, дано краткое описание и состояние, фото. Каждый желающий может найти на ней родники своего округа, оставить отзыв и загрузить фотографии. Реестр родников в настоящее время включает сведения о 520 источниках. Сама карта поможет сориентироваться по транспортной доступности и увидеть ближайшие достопримечательности и объекты инфраструктуры. В проекте задействованы все муниципальные округа Чувашии. Для того, чтобы найти точки расположения родников, нужно зайти в приложение 2ГИС и написать в строке поиска: «Родники Чувашии».