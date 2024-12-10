При поддержке Сбера в Чувашии появилась цифровая карта родников

В Год экологической культуры и бережного природопользования Сбер вышел с инициативой помочь в реализации проекта по созданию цифровой карты родников региона. В тесном партнерстве с Чувашским республиканским отделением Российского географического общества и картографическим сервисом 2ГИС банк оцифровал более 150 родников по всей республике.
На мероприятии, посвященном закрытию Года экологической культуры и бережного природопользования, где были представлены промежуточные итоги пилотного проекта «Создание Цифровой карты и реестра родников Чувашии», Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул значимость проекта:
«Это сквозной проект, который объединил нас вокруг нашего достояния — родников. Их более тысячи. И теперь мы смело можем Чувашию назвать краем тысячи родников, не только 100 тысяч вышивок и 100 тысяч песен. 520 родников на сегодняшний день вошли в единый реестр, из них 150 оцифрованы благодаря нашему партнеру Сберу. Инвентаризация продолжается. Несколько лет назад мы инициировали создание Вышитой карты Чувашии, которая переросла в Вышитую карту России. Хочется предположить, что проект «Родники Чувашии» через некоторое время станет полноценными «Родниками России». И соответствующая карта появится для всей страны»
На карте родников уже загружены сведения о более чем 150 родниках, указаны их географические координаты, дано краткое описание и состояние, фото. Каждый желающий может найти на ней родники своего округа, оставить отзыв и загрузить фотографии. Реестр родников в настоящее время включает сведения о 520 источниках. Сама карта поможет сориентироваться по транспортной доступности и увидеть ближайшие достопримечательности и объекты инфраструктуры. В проекте задействованы все муниципальные округа Чувашии. Для того, чтобы найти точки расположения родников, нужно зайти в приложение 2ГИС и написать в строке поиска: «Родники Чувашии».
Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка:
«Уже сейчас мы видим интерес к этому проекту со стороны клиентов Сбера – благодаря оцифрованным местам потенциальных точек притяжения, появляются запросы от предпринимательского сообщества на их развитие. Бизнесмены готовы вкладываться в благоустройство родников, а также создавать вокруг них туристическую инфраструктуру, а мы как банк готовы поддерживать и развивать такие проекты. Также в будущем цифровую карту родников будут использовать при территориальным планировании, создании условий для улучшения водоснабжения, новых особо охраняемых природных территорий и повышения экологической культуры населения».
Дмитрий Стерлядев, региональный директор филиала 2ГИС г.Чебоксары:
«Мы в 2ГИС добавили на карту приложения все известные родники Чувашии. Теперь каждый житель может легко найти источник чистой воды, узнать о его благоустроенности и предназначении – подходит вода для питья или технических нужд. Для некоторых родников представлены данные химического анализа. Наша карта позволит следить за состоянием родников. Люди через приложение могут сообщить, если родник загрязнён или нужно его благоустроить. Мы просим жителей Чувашии активно делиться обратной связью в приложении и помогать в сохранении чистоты и благоустроенности родников. Уверены, что проект станет полезным для каждого района и его жителей. Мы видим свою миссию в том, чтобы помогать Чувашии решать экологические и социальные задачи, делая регион более привлекательными для жизни и туризма»