Ждать, как никто другой

Главные мысли и чаяния родных участников специальной военной операции, конечно, о том, чтобы их сыновья и мужья вернулись домой живыми и невредимыми. Поддерживают семьи военнослужащих правительство республики и общественная организация «Союз женщин Чувашии», где создан клуб жен и матерей участников СВО. На днях в АО «Лента» состоялось его очередное заседание.

Выбор площадки не случаен — фабрика, открытая в годы Великой Отечественной войны, сегодня в числе 48 предприятий региона вносит большой вклад в дело СВО, поставляя для военно-промышленного комплекса ленты и ремни самого разного назначения. Для участников заседания здесь провели обстоятельную экскурсию, в ходе которой гости познакомились с современным производством как по изготовлению оборонной продукции, так и по пошиву гражданской одежды.

По словам генерального директора Розы Ивановой, активиста президиума Союза женщин Чувашии, предприятие сегодня работает в три смены. «Подчас не хватает рабочих рук, чего-то другого, но мы справляемся. Ни разу «Лента» не срывала оборонный заказ», — подчеркнула она. Женщин экскурсия впечатлила — они увидели уникальную для страны продукцию фабрики. Выпускаемые ленты и ремни способны выдержать огромную нагрузку, обеспечить безопасность защитников Родины, в том числе их мужей и сыновей. Прошлась по цехам и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Она отметила, что здесь работают практически одни женщины, которые своими заботливыми, теплыми и натруженными руками приближают Победу.

В заседании клуба участвовали помощник полномочного представителя Президента России в ПФО Владимир Колчин и вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов. Дмитрий Иванович, приветствуя собравшихся, в частности, напомнил, что Кабинетом министров для оказания поддержки членов семей участников СВО принят целый комплекс различных программ. Он также прочитал трогательное стихотворение о верности и любви…

Наталья Николаева поделилась своими эмоциями от участия в Евразийском женском форуме и представила выступление про семейные традиции, которые хранят в республике. Особо остановилась на реализуемых Союзом женщин Чувашии проектах по поддержке семей, детства и материнства. Большое внимание уделяется и родным бойцов СВО. Так, во всех муниципалитетах проходят встречи с женами и матерями, поднимаются самые разные вопросы. «Для нас очень важно, чтобы приходящие в отпуск бойцы посещали школы, рассказывали ребятам о службе», — подчеркнула Наталья Алексеевна.

Мужчины поблагодарили участниц клуба за силу души, мудрость и терпение. Председатель общественной организации «Инвалиды войны» Геннадий Матвеев рассказал о своем боевом пути и предложил поддержку. Исполнительный директор Фонда «П?рле» Наталия Колыванова сообщила о сборе средств, гуманитарной помощи и закупке оборудования, необходимого для боевых операций.

«Просто ты умела ждать, как никто другой» — эти слова из знаменитого стихотворения Константина Симонова стали рефреном встречи. Такие мероприятия помогают, вдохновляют, сказала Дания, супруга участника СВО, многодетная мама из Алатыря. Вера из Новочебоксарска смогла переслать супругу фотографии с мероприятия и передала его привет всем участницам клуба. У Елены из Цивильского округа защищают страну оба сына. «Сначала не хотела ехать на встречу — проблемы и переживания… А теперь не жалею, потому что удалось пообщаться с такими же матерями, как я, и сразу стало легче», — призналась Елена.