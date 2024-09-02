В Чебоксарах собрались кооператоры из 25 стран

С посещения ведущих райпо республики стартовал 18 сентября Международный форум потребительской кооперации «Кооперация: ценим прошлое, созидая будущее». Его участники уже успели побывать в Аликовском, Большесундырском, Ибресинском, Комсомольском, Цивильском и других окружных потребительских обществах и познакомиться с работой предприятий, торговых центров, заготовительных баз, автолавок и точек общепита. А вчера в Чувашию прибыл председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов. После встречи с Главой республики Олегом Николаевым он совершил поездку по Моргаушскому округу. А затем на площадке Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации (РУК) поделился своими впечатлениями.

От мясного цеха до развлекательного центра

В Моргаушском округе Дмитрий Львович, а также другие почетные гости форума посетили Ландышскую пекарню. Сопровождали их вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов и председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. За последние два года предприятие основательно преобразилось: открыт новый цех с современным оборудованием, начала работать автоматизированная линия. Между прочим, пекарни Моргаушского райпо производят свыше ста наименований хлебобулочных и кондитерских изделий, за этот год ими выпущено продукции на 45 млн рублей.

В Моргаушах делегация заглянула в райповский цех по выработке мясных полуфабрикатов. В производственном ассортименте — котлеты, биточки, пельмени, вареники, всего насчитывается около 30 разных изделий. Причем большая часть продукции готовится вручную.

Осмотрели специалисты кооперации и обновленный магазин «Гастроном», что славится отменной продукцией местных производителей. Проверили, как готовится к скорому открытию кафе «Муркаш». Оценили и востребованность в округе торговли строительными и хозяйственными товарами. На каждой площадке участники форума интересовались, какой оборот дает магазин, много ли приходит покупателей, какая зарплата у работников райпо…

С удовольствием пообщались участники форума и с местной детворой в торгово-развлекательном центре «Фиеста». Там же встретились с семьей Бардасовых — династией работников потребительской кооперации, чей общий трудовой стаж насчитывает более ста лет. Первым профессиональный путь проложил Ананий Никифорович, участник Великой Отечественной войны. Сначала он был главным бухгалтером Моргаушского райпо, в 50-е годы его избрали председателем районной потреборганизации, а затем и членом правления Чувашпотребсоюза. Еще при жизни Анания Бардасова его единственный сын Георгий стал продолжателем отцовского дела. Затем «эстафетная палочка» перешла Вячеславу Георгиевичу, который возглавил сначала райповское хлебопроизводство, а потом одно из новых торговых предприятий. Его дочь Елена ныне работает продавцом «союзного» магазина и признается, что семья и любимая работа — самое главное в жизни…

Кстати По данным Чувашпотребсоюза, в зоне деятельности Моргаушского райпо — 98 населенных пунктов и более 20 тыс. жителей округа. На предприятиях общества трудятся 370 человек, а объемы налоговых платежей в бюджеты всех уровней ежегодно составляют более 70 млн рублей.

Объединили поколения и страны

«Впечатления от поездки по Чувашии самые замечательные. Мне даже задали провокационный вопрос, мол, не монополисты ли мы, поскольку «КООП» тут повсюду. С удовольствием ответил, что потребкооперация — рыночная структура, социально ориентированная на людей, для них мы создаем пункты общественного питания, открываем магазины и другие важные объекты. Работники райпо доброжелательны к покупателям. Видно, что в Чувашии подходят к этому процессу с душой», — рассказал журналистам в Чебоксарском кооперативном институте Дмитрий Зубов. По его словам, кооперация — это единственная организация в экономике, которая, заботясь об интересах граждан, старается сохранить даже убыточные точки в отдаленных селах, отправляет к ним в регулярные рейсы автолавки. В таком неравнодушном подходе и есть социальная миссия всей отрасли.

Особое внимание в этом году форум уделил вовлечению «свежих сил» в свое дело, поэтому на разных площадках «слета» проводятся совместные мероприятия с участием студентов, работающей молодежи и опытных кооператоров. И главной площадкой для таких встреч стал кооперативный институт — кузница кадров для предприятий малого и среднего бизнеса региона. К участникам «молодежного трека» присоединился и Глава Чувашии Олег Николаев.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 390 млн рублей было инвестировано в прошлом году организациями Чувашпотребсоюза на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов. Это позволило улучшить качество обслуживания посетителей и улучшить условия труда сотрудников, сообщили в организации.

Российский университет кооперации организовал профильную выставку. Гости поучаствовали в открытии нового общественного пространства для молодежи — менторской гостиной Сбера, предназначенной для отдыха, обмена мнениями и проектной работы студентов. Оценили, чему научились за полгода участники лаборатории беспилотных летательных аппаратов, которая открылась в вузе зимой этого года. На базе института в рамках форума впервые стартовали всероссийские соревнования по управлению БПЛА.

Также главные эксперты форума провели встречу с ректорами ведущих кооперативных вузов страны. Глава региона поддержал идею создания на базе нашего института республиканского ресурсного центра развития потребительской кооперации и сельских территорий. Он будет отвечать за межведомственную подготовку квалифицированных целевых кадров для потребкооперации, вовлечение молодежи в стартапы, разработку проектов школьных и студенческих кооперативов, причем не только в городе, но и в сельской местности.

За круглым столом участники форума обсудили развитие международного сотрудничества в сфере кооперативного движения между Чувашией и зарубежными странами. Олег Николаев, Дмитрий Зубов, а также заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов пообщались с представителями кооперативных союзов и альянсов Иордании, Камеруна, Марокко, Египта, Танзании, Беларуси. Было отмечено, что в нашей республике наряду с другими пилотными регионами скоро появится Международный клуб дружбы в Центре молодежных инициатив — для обмена идеями, опытом, культурой.

Глава Чувашии признался, что очень рад тому, что идея проведения форума в Чебоксарах претворилась в жизнь. Республика всегда славилась своим гостеприимством, она открыта к сотрудничеству, готова перенимать опыт и делиться своими лучшими практиками, в том числе в деле кооперации. И повод для гордости есть — в прошлом году Чувашпотребсоюз был признан лучшим среди региональных потребительских организаций страны.

МЕЖДУ ТЕМ

Для совместных проектов границы — не помеха

Тема «Молодежь и будущее: сотрудничество и инновации в международной потребительской кооперации» обсуждалась вчера на пленарном заседании форума в Чувашской филармонии.

Гостей приветствовали Глава республики Олег Николаев и председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

Заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов рассказал о совместном проекте с Российским университетом кооперации международного фестиваля кооперативной молодежи. Доклады также представили эксперты из Филиппин, Бразилии, Нигерии. Среди тем выступлений — сотрудничество между молодыми кооператорами международного кооперативного альянса и России, децентрализованные автономные организации в блокчейне как решение для кооперативов и другие.

Состоялось награждение победителей конкурсов по отбору кандидатур в международный кооперативный альянс «Стартап как диплом».

Вячеслав Иванов