Почти 760 тысяч рублей от продажи билетов перечислят на поддержку участников СВО

Ценен вклад каждого

Ни на день не затихает работа в тылу по сбору необходимых нашим бойцам вещей, оборудования, провизии. На днях копилку специального счета Фонда развития Чувашии «Пeрле» для оказания помощи участникам СВО пополнили еще 758 тысяч рублей. Эти деньги выручили от продажи билетов на очередной патриотический концерт «Своих не бросаем». На сцене Чувашского государственного театра оперы и балета для всех, кто поддержал благое дело, выступили ведущие артисты республики.

За неравнодушие и сопричастность участников акции со сцены поблагодарил Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что сейчас важен и ценен вклад каждого в дело победы.

«Восхищает, когда люди в возрасте, находящиеся на пенсии, вкладывают серьезные суммы, — произнес Олег Николаев. — Такие поступки отражают нашу душевность и наше отношение к жизни. Традиционно русская цивилизация всегда подчеркивала значимость Родины, Отечества. Каждое действие, каждый поступок имеет большое значение для победы. Потому что все большое состоит из малого. Порою очень скромный вклад может повлиять на большой результат».

Глава Чувашии напомнил, что марафон «Своих не бросаем» в Чувашии запустили еще в прошлом году. С каждым разом он все больше набирает обороты, а помощь, которую собирают жители Чувашии для земляков, выполняющих важную миссию по защите Отечества, становится все значительнее. «Совместными усилиями, поддерживая наших ребят, мы вселяем в них уверенность, на основе которой рождаются мужество и поступки, которые называются подвигом», — сказал Олег Николаев.

Прямо во время концерта он вручил Благодарность и часы от Главы Чувашской Республики командиру мотострелкового полка 1251-й войсковой части Владиславу Матузасу. Трогательными и сильными были ответные слова отца-командира. «Вы знаете, у нас говорят так. Да, война долгая. Никто не ожидал, что она продлится столько. Люди устали на фронте. Действительно, устали. Но это — полбеды. Вот если устанет тыл, нам будет совсем плохо. Поэтому низкий поклон всем вам, каждому жителю Чувашии. Вашу помощь мы не просто ощущаем. Трудно передать эмоции, которые испытывают военнослужащие, когда читают детские письма. А не так давно получили посылку с резиновыми сапогами, а в них — носочки, связанные руками чьей-то бабушки. И в каждом носке — по маленькой шоколадке. Представляете! Меня переполняют эмоции. Спасибо вам большое!» — тепло отозвался военный. Зрители приветствовали бойца стоя, одарив долгими аплодисментами.

Кстати

В этом году, как сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев, в республике состоялись более 500 акций и мероприятий в поддержку бойцов и их семей. Большую работу тут проводят учреждения культуры Чувашии. «Эта работа будет продолжена, — написал Олег Николаев. — Слова великого русского полководца Александра Васильевича Суворова «Мы русские, и потому победим» — отражение истины. За нами — правда! И победа будет за нами!»