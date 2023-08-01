Помощь из дома

Чувашия отправила в зону СВО очередной гуманитарный конвой.

Фуры с грузом стартовали с территории Чебоксарского троллейбусного управления на Западном подъезде к Чебоксарам. Проводить колонну в неблизкую дорогу пришли сотни горожан. Многие из них причастны к сбору уже 15-й по счету крупной партии гуманитарного груза, отправленного из Чувашии.

С начала старта проекта «Своих не бросаем» это, пожалуй, самый внушительный по масштабу отправляемого груза конвой. 46 тонн необходимого оборудования, вещей и продуктов разместили в трех фурах и грузовиках поменьше. Пункт назначения колонны — места дислокации подразделений из мобилизованных военнослужащих Чувашии и детские учреждения подшефного Бердянского района Запорожской области.

Груз в дорогу собирали, что называется, всем миром. В стороне не остался никто. Объединяющей силой в формировании гуманитарной колонны стали Фонд «Пĕрле», администрация города Чебоксары, разные министерства и ведомства чувашского правительства, политические партии и волонтерские организации.

«Мы сегодня с вами в очередной раз демонстрируем наше единство, единство народа Чувашии с народами, которые проживают в Российской Федерации, — сказал на церемонии Глава Чувашии Олег Николаев. — Единство с нашими земляками, которые сегодня отважно сражаются на передовой и защищают не только наш суверенитет, но и участвуют в формировании нового миропорядка.

Буквально в эти минуты проходит заседание БРИКС, где принимаются судьбоносные решения, которые закрепят уже сформировавшийся тренд многополярного мира, основанного на равноправии, партнерстве, уважении традиций каждого народа, а самое главное — возможности каждого государства и каждого народа жить на основе своих традиций и реализовывать свои цели. Именно специальная военная операция является авангардом этого важнейшего процесса.

Специальная военная операция проводится против всего блока НАТО, США и стран коллективного Запада, которые используют весь ресурс для того, чтобы бороться с нами, покорить нашу страну. Убежден, именно на русском духе сломается зуб неонацизма и фашистской идеологии.

Отрадно осознавать, что наши земляки, сыны чувашского народа и народов, которые проживают на территории Чувашской Республики, сегодня находясь плечом к плечу с другими народами в рядах Российской армии, очень четко и слаженно выполняют боевые задачи… Наша помощь, которую мы в 15-й раз с вами отправляем, придает бойцам силы в этом деле, наполняет духом и уверенностью, что мы вместе с ними, а самое главное — мы ждем здесь дома их живыми с победой. Мы будем делать все, чтобы День Победы как можно скорее состоялся, вкладываем усилия каждый на своем рабочем месте, тем самым наполняем общее энергетическое поле, которое будет поддерживать ребят и позволит реализовывать задачи, которые мы запланировали».

Как сообщил Глава Чувашии Олег Николаев, в этот раз для мобилизованных в зону СВО отправили шесть автомобилей, 57 наименований материалов и оборудования, инструментов. Для детей Бердянского района сформировали партию канцелярских товаров и школьных принадлежностей, литературы к новому учебному году — всего более 70,5 тыс. единиц, а также спортивный инвентарь, продукты, одежду и обувь.

Но «надежный тыл» в лице жителей Чувашии на этом не остановится. Готовится к отправке и гуманитарный груз от столицы республики для города-побратима Торез Донецкой Народной Республики. Продолжаются сборы в волонтерских проектах. Сформировано и приступает к выполнению задач новое подразделение из Чувашии «Сура», и его также включат в программы всенародной поддержки.

Работы на результат впереди еще очень много. Такое единение жителей Чувашии для поддержки своих земляков на передовой придает им новые силы — рассказали на проводах колонны с гуманитарном грузом участники СВО. И важно не сбавлять обороты этой важной общей работы.

Как рассказала «Советской Чувашии» руководитель Фонда «Пĕрле» Наталия Колыванова, в начале недели прошло собрание учредителей и Попечительского совета Фонда, где были подведены итоги работы.

«Мы сделали многое — вместе смогли консолидировать Чувашию в важном деле поддержки наших бойцов и членов их семей. Формирование гуманитарных грузов и другая поддержка вышли на выверенный и системный уровень работы Фонда. И, пожалуй, на нашей встрече было принято самое важное и необходимое сегодня решение. Миссия будет продолжена, мы осознаем, насколько важную роль в формировании такого надежного тыла для наших военнослужащих играют предприятия и организации республики, волонтерские организации и объединения. И учредители Фонда, а это представители ключевых компаний региона, сошлись во мнении продолжить и усилить существующие инициативы. Поддержка добровольцев, мобилизованных и военнослужащих по контракту, а также членов их семей продолжится. Мы будем стараться усилить ее».

То, что помощь бойцам едет из Чувашии, было видно издалека. Фото cap.ru