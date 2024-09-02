В Тверской области найден медальон погибшего чувашского солдата

Считался без вести пропавшим

Сегодня в Чебоксарах стартует Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов «Форум исторического наследия». В его работе примут участие активисты патриотических клубов, молодые ученые, сотрудники образовательных организаций, которые занимаются сохранением исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Участники слета, члены военно-поискового отряда «Кречет» (город Тюмень), запланировали встречу с представителями чебоксарской семьи Волковых. Им будет передан вкладыш медальона бойца Красной армии – уроженца Чувашии Ивана Волкова, предположительно погибшего в конце июля 1941 года.

Вот что рассказала в интервью «СЧ» член отряда «Кречет» Екатерина Привалова:

— Знакомство с биографией этого бойца началось в августе 2024 года. Именно тогда велись раскопки в районе деревни Васьково Западнодвинского района Тверской области. В заключительный день поисковых работ бойцом отряда «Кречет» (моим сыном Семеном) был найден медальон, откуда удалось извлечь заветный вкладыш с данными погибшего бойца. Для этого медальону предстояло пройти испытание кислотой, чтобы освободиться от ржавых металлических оков.

И вот после долгой кропотливой работы командиру отряда Андрею Ковалевскому удалось прочитать вкладыш и установить личность героя — Волков Иван Васильевич, 1910 г.р., уроженец деревни Большие Яуши Калининского района Чувашской АССР. Из базы данных получилось узнать, что боец воевал в 897-м стрелковом полку 242-й стрелковой дивизии.

Поиск родных бойца я попросила доверить мне. Во-первых, медальон нашел мой сын. Во-вторых, Чувашия — это моя историческая родина, бабушка и дедушка родом из Цивильского района.

Все началось с тщетных попыток найти записи в Книгах Памяти отдельных деревень, района и самой республики. Удалось связаться с сотрудником Вурнарской районной библиотеки. Она очень трепетно отнеслась к моей просьбе, но, к сожалению, тоже не смогла ничего выяснить — боец нигде не значился. Со мной на связь вышла учительница истории Вурнарской школы, родом из деревни Большие Яуши, Зоя Петровна. Она-то и сказала, что знала тетю Дашу Волкову, муж которой погиб на войне, только вот имени его не смогла назвать — маленькая была, не интересовалась. Но Зоя Петровна помогла найти номер телефона младшей сестры тети Даши, Нины Петровны. Мы с ней созвонились и узнали, что у Волковых есть сын Владимир, которому уже 84 года, живет он в Чебоксарах.

СПРАВКА «СЧ» Военно-поисковый отряд «Кречет» основан в 1998 году. За это время бойцы подняли более 1500 останков погибших солдат и офицеров Красной армии. Родственникам передано более 250 найденных медальонов.

Сначала пыталась связаться с Владимиром Ивановичем сама, но телефон был недоступен. Это заставило волноваться, ведь человек уже в возрасте. Оставалось ждать, когда Нина Петровна сможет поехать к Волковым. И вот, наконец, пришла хорошая новость — моего звонка ждут.

Со мной беседовала супруга Владимира Ивановича. Нотки в голосе — настороженные, женщина сомневалась. Как оказалось, несколько лет назад, когда появилась возможность через интернет, в базах данных о бойцах Великой Отечественной войны узнать хоть какую-то информацию, семьей был найден Волков Иван Васильевич, 1910 г.р., убитый и захороненный в г. Ельня Смоленской области — имелся официальный документ.

Я попросила показать этот документ, но поскольку люди пожилые и у них нет технической возможности, договорились, что это сделают дети. На следующий день мне написала Ольга Владимировна, внучка солдата, и стала задавать вопросы про медальон, место находки. Сомнений было много. Мне потребовалась поддержка ребят-поисковиков, потому что переговоры на такую тему я еще не вела. Также мы вместе стали искать всех Волковых И.В. 1910 г.р., чтоб определить захороненного в Ельне. И прежде чем Ольга прислала документ, мы нашли его в базе данных.

И вот тут хочется сказать тем, кто ищет информацию о своих предках: не спешите принимать любого за своего, попросите помощи, чтобы не получилось, что вы разыскали полного тезку, но не вашего солдата.

Нам также удалось установить, что из деревни Большие Яуши был призван только один боец с такими данными, и именно его нашли на территории Тверской области наши поисковики. В семье сохранилось письмо, написанное Иваном Васильевичем в 1933 году на чувашском языке. Сверив образцы почерка, единогласно с родными убедились в своей правоте. И вот тут начался процесс принятия, слезы радости, воспоминания, сохранившиеся фотографии полетели через мессенджер.

Итак, Иван Васильевич родился в Больших Яушах. Учился хорошо. После окончания школы работал секретарем и участвовал в организации колхозов, тогда и познакомился со своей будущей женой Дарьей Петровной. В 1935-м они поженились, и в этом же году он стал членом Союза работников госучреждений. В декабре 1936-го у супругов Волковых родился сын Геннадий, затем были две девочки, которые, к сожалению, умерли в младенчестве. В 1940 году на свет появился сын Владимир.

Ивану Васильевичу прочили место председателя колхоза, для этого он уехал учиться в город Калинин, но оттуда попал на советско-финскую войну. Вернулся только 25 июня 1941 года, а уже на следующий день пошел в военкомат…

Иван Волков считался без вести пропавшим. Его жена и сын в свое время сделали очень много запросов, пытаясь найти хоть какую-нибудь информацию. Дарья Петровна умерла в 2005 году, так и не дождавшись весточки. Сегодня в Чебоксарах живет большая семья Ивана Васильевича.

Иван Волков. Фото из семейного архива Волковых.