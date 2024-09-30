В Чувашии пройдут плановые учения

Завтра, 2 октября, состоится проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. Громкий звук сирен будет слышен в течение нескольких минут два раза — в 10.40 и 11.00. Также учебное сообщение прозвучит в это время по ТВ и радио. Беспокоиться и прерывать свои занятия не нужно — мероприятие плановое, организуется, чтобы проверить работу технических устройств и координацию служб. За его подготовку отвечает комиссия из представителей регионального Главка МЧС России, Госкомитета по делам ГО и ЧС, Минцифры Чувашии, а также Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты. А 3 и 4 октября состоятся масштабные учения всех чрезвычайных служб в республике. Поэтому по поводу появления на дорогах специальных автомобилей также не стоит тревожиться.

Филипп Афанасьев