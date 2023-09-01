Из Чувашии в зону СВО отправили 17-ю крупную партию гуманитарного груза

Делать все, что можешь, и даже больше

С добрыми помыслами и пожеланиями скорейшей победы в Чувашии проводили очередную автоколонну с гуманитарной помощью. В этот раз с площадки Чувашского транспортного управления в Чебоксарах в зону СВО отправились три автомобиля, укомплектованные квадрокоптерами и другими необходимыми бойцам вещами. Собирали «посылку» на фронт, как обычно, всем миром — свой вклад внесли жители, сельхозорганизации и предприятия республики.

«Надо быстрее победить», — откликнулся на всеобщий призыв помочь нашим ребятам учредитель компаний «Воддорстрой» и «ВДС» Анатолий Федоров. Организации не в первый раз участвуют в сборе нужного в бою оборудования, а нынче выделили на поддержку бойцов один миллион рублей. Вместительную машину предоставила строительная компания «ТУС». По словам генерального директора Николая Угаслова, готовится к отправке и вторая машина, а тех, кто намерен служить по контракту, организация готова трудоустроить и поддерживать его семью. «Самое главное — приближать день победы, а мы тут свое дело будем делать», — заверил Николай Федорович.

Еще один автомобиль, новую «Ниву Трэвел», передала фабрика дверей «Аэлита». Ее руководитель Лев Андронников поблагодарил бойцов за тяжелый героический труд. «Мы гордимся вами. Вами гордится вся страна, — обратился он к защитникам. — Сейчас сложное время, и каждый гражданин России должен сделать все от него зависящее, чтобы наша страна была сильной». Багажник автомобиля сотрудники фабрики заполнили необходимым оборудованием для связистов: различными приборами, датчиками, катушками с проводами. Как отметил Лев Андронников, он сам был связистом и хорошо понимает, как все это нужно: оборудование часто выходит из строя, его не хватает. Несколько работников фабрики, по его словам, сейчас тоже защищают Родину на полях сражений. С бойцами поддерживают постоянную связь, а их семьи взяли под особую заботу.

Значительный вклад в сбор гуманитарной помощи внесли и другие предприятия и предприниматели республики: Вурнарский мясокомбинат, фабрика «Акконд», АО «Чурачикское», птицефабрика «Моргаушская», компании «Лента», «ТУС», «Авангард», «АСК», «Отделфинстрой», «Инкост», сельхозпредприятия Яльчикского округа и другие. В считанные дни удалось собрать около 18 миллионов рублей. На эти средства через фонд «П?рле» были закуплены 13 квадрокоптеров, машина, снаряжение для связистов, зимняя резина и расходные материалы для автомобилей, строительные перчатки. Машину с грузом для связистов доставят для мобилизованных военнослужащих чувашского полка. Другие два автомобиля направятся в 58-ю гвардейскую общевойсковую ордена Суворова армию, где служат бойцы от Чувашии.

Напутствовал автоколонну Глава Чувашии Олег Николаев. Он поблагодарил каждого земляка за неоценимый вклад в общее дело, а российских военнослужащих — за ежедневный подвиг на передовой. «Как делали, так и будем делать все, чтобы заветный день победы оказался как можно ближе», — сказал руководитель республики. А говоря об особенностях этой отправки гуманитарного груза отметил, что его собрали с учетом обращения с просьбой о поддержке от руководства 58-й армии. Оно поступило в адрес республики во время недавнего вручения Звезды Героя России родителям погибшего в ходе спецоперации старшего лейтенанта Николая Петрова (третьего Героя России — участника СВО из Чувашии) из Яльчикского округа. Накануне во вторник, за день до отправки гуманитарного груза, Президент России подписал указ о присвоении этой легендарной армии почетного звания гвардейской за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом во время защиты Отечества.

С особой гордостью Олег Николаев заметил, что именно частью 58-й армии является полк, который сформирован из мобилизованных из Чувашии. Чувашские парни, по его словам, на хорошем счету у командиров, они четко выполняют все боевые задачи и их нередко ставят в пример. Обращение об адресной помощи от руководства армии тут же нашло отклик в Чувашии — за короткое время наши предприятия мобилизовались, объединились и собрали целевую помощь. В знак уважения и благодарности за поддержку Глава Чувашии вручил их руководителям благодарственные письма прямо перед отправкой автомобилей в зону СВО.

По словам депутата Госсовета Чувашии Юрия Попова, равнодушных среди руководителей предприятий республики не было. «Я был удивлен — насколько с душой подошли к делу наши аграрии. Стоило только обратиться с просьбой помочь, как в ответ: «Разговоров нет», «Может, надо еще?», «Если не хватает, добавим, конечно». Буквально за два дня нужная сумма набралась, а в Яльчикском округе собрали еще более одного миллиона рублей. Причем свой вклад внесли не только хозяйства и предприниматели, но и пенсионеры. Одна из них — Татьяна Витальевна Михайлова из Красноармейского округа. Это говорит о том, что мы вместе. И, конечно, поражен, как четко и оперативно сработал фонд «П?рле», — поделился своими впечатлениями парламентарий, сравнив сегодняшний день с временами Великой Отечественной войны, когда земляки так же направляли деньги на самолеты и танки для нашей армии.

От лица командования 58-й гвардейской ордена Суворова армии признательность за взаимодействие, помощь и поддержку в обеспечении частей и подразделений армии, которые выполняют задачи в зоне СВО на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, выразил начальник физической подготовки и спорта 58-й гвардейской общевойсковой ордена Суворова армии Рафаэль Киракесян.

«Ваша активная позиция и наше сотрудничество способствуют успешному выполнению поставленных целей и достижению общей победы. Мы гордимся воинами из Чувашии. Мобилизованные военнослужащие из республики — мужественные и необычайно смелые солдаты, настоящие патриоты нашей Родины. Особенно хочется отметить 1251-й полк, в основном состоящий из уроженцев Чувашии, которые воюют на самом переднем крае в Запорожской области, самоотверженно держа оборону. Героизм и доблесть, проявленные вашими земляками, невозможно переоценить. Примите слова искренней благодарности чувашскому народу за проявление глубочайшего патриотизма и стойкости духа», — говорилось в его выступлении.

Скомандовав «В добрый путь», Глава Чувашии дал старт движению автоколонны. Машины отправились в неблизкую дорогу под традиционные звуки марша «Прощание славянки».