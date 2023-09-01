Из Чувашии в зону СВО отправили 17-ю крупную партию гуманитарного груза

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Этот гуманитарный груз по большей части состоял из техники и оборудования. Такой был запрос военнослужащих. Фото Максима Васильева

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С добрыми помыслами и пожеланиями скорейшей победы в Чувашии проводили очередную автоколонну с гуманитарной помощью. В этот раз с площадки Чувашского транспортного управления в Чебоксарах в зону СВО отправились три автомобиля, укомплектованные квадрокоптерами и другими необходимыми бойцам вещами. Собирали «посылку» на фронт, как обычно, всем миром — свой вклад внесли жители, сельхозорганизации и предприятия республики.
«Надо быстрее победить», — откликнулся на всеобщий призыв помочь нашим ребятам учредитель компаний «Воддорстрой» и «ВДС» Анатолий Федоров. Организации не в первый раз участвуют в сборе нужного в бою оборудования, а нынче выделили на поддержку бойцов один миллион рублей. Вместительную машину предоставила строительная компания «ТУС». По словам генерального директора Николая Угаслова, готовится к отправке и вторая машина, а тех, кто намерен служить по контракту, организация готова трудоустроить и поддерживать его семью. «Самое главное — приближать день победы, а мы тут свое дело будем делать», — заверил Николай Федорович.

По православной традиции перед дальней дорогой все машины окропили святой водой. Фото Максима Васильева

Еще один автомобиль, новую «Ниву Трэвел», передала фабрика дверей «Аэлита». Ее руководитель Лев Андронников поблагодарил бойцов за тяжелый героический труд. «Мы гордимся вами. Вами гордится вся страна, — обратился он к защитникам. — Сейчас сложное время, и каждый гражданин России должен сделать все от него зависящее, чтобы наша страна была сильной». Багажник автомобиля сотрудники фабрики заполнили необходимым оборудованием для связистов: различными приборами, датчиками, катушками с проводами. Как отметил Лев Андронников, он сам был связистом и хорошо понимает, как все это нужно: оборудование часто выходит из строя, его не хватает. Несколько работников фабрики, по его словам, сейчас тоже защищают Родину на полях сражений. С бойцами поддерживают постоянную связь, а их семьи взяли под особую заботу.

Значительный вклад в сбор гуманитарной помощи внесли и другие предприятия и предприниматели республики: Вурнарский мясокомбинат, фабрика «Акконд», АО «Чурачикское», птицефабрика «Моргаушская», компании «Лента», «ТУС», «Авангард», «АСК», «Отделфинстрой», «Инкост», сельхозпредприятия Яльчикского округа и другие. В считанные дни удалось собрать около 18 миллионов рублей. На эти средства через фонд «П?рле» были закуплены 13 квадрокоптеров, машина, снаряжение для связистов, зимняя резина и расходные материалы для автомобилей, строительные перчатки. Машину с грузом для связистов доставят для мобилизованных военнослужащих чувашского полка. Другие два автомобиля направятся в 58-ю гвардейскую общевойсковую ордена Суворова армию, где служат бойцы от Чувашии.

Напутствовал автоколонну Глава Чувашии Олег Николаев. Он поблагодарил каждого земляка за неоценимый вклад в общее дело, а российских военнослужащих — за ежедневный подвиг на передовой. «Как делали, так и будем делать все, чтобы заветный день победы оказался как можно ближе», — сказал руководитель республики. А говоря об особенностях этой отправки гуманитарного груза отметил, что его собрали с учетом обращения с просьбой о поддержке от руководства 58-й армии. Оно поступило в адрес республики во время недавнего вручения Звезды Героя России родителям погибшего в ходе спецоперации старшего лейтенанта Николая Петрова (третьего Героя России — участника СВО из Чувашии) из Яльчикского округа. Накануне во вторник, за день до отправки гуманитарного груза, Президент России подписал указ о присвоении этой легендарной армии почетного звания гвардейской за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом во время защиты Отечества.

С особой гордостью Олег Николаев заметил, что именно частью 58-й армии является полк, который сформирован из мобилизованных из Чувашии. Чувашские парни, по его словам, на хорошем счету у командиров, они четко выполняют все боевые задачи и их нередко ставят в пример. Обращение об адресной помощи от руководства армии тут же нашло отклик в Чувашии — за короткое время наши предприятия мобилизовались, объединились и собрали целевую помощь. В знак уважения и благодарности за поддержку Глава Чувашии вручил их руководителям благодарственные письма прямо перед отправкой автомобилей в зону СВО.
По словам депутата Госсовета Чувашии Юрия Попова, равнодушных среди руководителей предприятий республики не было. «Я был удивлен — насколько с душой подошли к делу наши аграрии. Стоило только обратиться с просьбой помочь, как в ответ: «Разговоров нет», «Может, надо еще?», «Если не хватает, добавим, конечно». Буквально за два дня нужная сумма набралась, а в Яльчикском округе собрали еще более одного миллиона рублей. Причем свой вклад внесли не только хозяйства и предприниматели, но и пенсионеры. Одна из них — Татьяна Витальевна Михайлова из Красноармейского округа. Это говорит о том, что мы вместе. И, конечно, поражен, как четко и оперативно сработал фонд «П?рле», — поделился своими впечатлениями парламентарий, сравнив сегодняшний день с временами Великой Отечественной войны, когда земляки так же направляли деньги на самолеты и танки для нашей армии.
От лица командования 58-й гвардейской ордена Суворова армии признательность за взаимодействие, помощь и поддержку в обеспечении частей и подразделений армии, которые выполняют задачи в зоне СВО на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, выразил начальник физической подготовки и спорта 58-й гвардейской общевойсковой ордена Суворова армии Рафаэль Киракесян.
«Ваша активная позиция и наше сотрудничество способствуют успешному выполнению поставленных целей и достижению общей победы. Мы гордимся воинами из Чувашии. Мобилизованные военнослужащие из республики — мужественные и необычайно смелые солдаты, настоящие патриоты нашей Родины. Особенно хочется отметить 1251-й полк, в основном состоящий из уроженцев Чувашии, которые воюют на самом переднем крае в Запорожской области, самоотверженно держа оборону. Героизм и доблесть, проявленные вашими земляками, невозможно переоценить. Примите слова искренней благодарности чувашскому народу за проявление глубочайшего патриотизма и стойкости духа», — говорилось в его выступлении.
Скомандовав «В добрый путь», Глава Чувашии дал старт движению автоколонны. Машины отправились в неблизкую дорогу под традиционные звуки марша «Прощание славянки».

Опубликовано: 27 сентября 2023 г.


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