Поддержка Донбасса — в приоритете

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Подписано Соглашение о межпарламентском сотрудничестве Государственного Совета Чувашской Республики с Народным Советом Луганской Народной Республики.
«Этот важный документ открывает новые возможности для плодотворного взаимодействия, — прокомментировал Председатель Госсовета Леонид Черкесов. — Мы готовы делиться накопленным опытом и наработками с нашими коллегами из ЛНР, чтобы вместе двигаться вперед по пути укрепления единого правового пространства страны».
Черкесов также отметил, что с председателем Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия. «Поддержка Донбасса является для нас приоритетом, — заявил спикер
Госсовета Чувашии. — Мы продолжаем помогать новым регионам вернуться к нормальной жизни. Регулярные гуманитарные поездки в ЛНР, обмен опытом, совместные проекты способствуют сближению братских народов».

Опубликовано: 1 октября 2024 г.


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