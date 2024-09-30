Поддержка Донбасса — в приоритете

Подписано Соглашение о межпарламентском сотрудничестве Государственного Совета Чувашской Республики с Народным Советом Луганской Народной Республики.

«Этот важный документ открывает новые возможности для плодотворного взаимодействия, — прокомментировал Председатель Госсовета Леонид Черкесов. — Мы готовы делиться накопленным опытом и наработками с нашими коллегами из ЛНР, чтобы вместе двигаться вперед по пути укрепления единого правового пространства страны».

Черкесов также отметил, что с председателем Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия. «Поддержка Донбасса является для нас приоритетом, — заявил спикер

Госсовета Чувашии. — Мы продолжаем помогать новым регионам вернуться к нормальной жизни. Регулярные гуманитарные поездки в ЛНР, обмен опытом, совместные проекты способствуют сближению братских народов».