Дорожников «возьмут на карандаш»

А юные хоккеисты остались довольны

Вчера на еженедельном правительственном совещании при Главе республики Олеге Николаеве обсудили исполнение Дорожного фонда Чувашии и капитальный ремонт школ.

Глава напомнил членам Кабинета министров, что год подходит к концу и традиционно вместе с подведением итогов пора строить планы на будущее. «Сейчас мы с вами находимся в активной фазе завершения нашей комплексной программы социально-экономического развития на следующие шесть лет. Правительство Российской Федерации завершает работу над стратегией пространственного развития страны до 2030 года. Все это делается в рамках задач, поставленных Владимиром Путиным, чтобы сформировать стройный план развития страны и, в частности, каждого региона. В связи с этим наша задача, с одной стороны, завершить все дела, а с другой — очень тщательно продумать все планы отраслевого и территориального развития. От этого зависит слаженность и успех нашей работы», — сказал Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

Минтрансу Чувашии и профильным ведомствам обеспечить контроль над подрядными организациями, занятыми выполнением дорожных работ.

Во многом сегодняшняя осень играет на руку нашим дорожникам — сухая погода позволяет проводить все необходимые работы по строительству и ремонту дорог. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров, в этом году регион должен освоить около 8,3 млрд рублей, направленных на дорожные работы. «На сегодняшний день кассовое исполнение составляет более четырех миллиардов рублей. Основные направления Дорожного фонда — содержание и ремонт автодорог регионального и местного значения, реконструкция и строительство. В этом году планируется отремонтировать 340 км дорог, из которых 140 км в асфальтобетоне и 200 км в грунте», — доложил министр.

До конца года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут приведены в нормативное состояние 43 объекта. По многим сейчас идет оформление исполнительской документации, и скоро показатели кассового исполнения Дорожного фонда возрастут, сейчас это 53,5%. При этом Максим Петров назвал недопустимой ситуацию по нулевым кассовым показателям в ряде муниципальных округов. Одна из причин в том, что в муниципалитетах контракты заключены с одними и теми же подрядчиками, и они элементарно не успевают.

Олег Николаев призвал глав округов подходить к делу более взвешенно, рассчитывая и объемы работ, и сроки. «Хорошо, в этом году осень началась без дождей. Но случись по-другому, и нас бы критиковали вполне справедливо, что мы укладываем асфальт в дождь, — сказал Глава. — В ходе личного общения с жителями республики очень часто затрагивается именно тема качества дорог. И когда есть денежные средства на определенную работу в этом направлении, а она не делается — это никуда не годится. Поэтому прошу сделать необходимые выводы».

ПОРУЧЕНИЕ.

Провести анализ организации строительных работ по капитальному ремонту образовательных учреждений до 1 декабря 2024 года.

В рамках федеральной программы проводится капремонт шести общеобразовательных организаций республики. На эти цели направлено 75 млн рублей, доложил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.

«Завершены работы в Алтышевской школе в Алатырском округе. До 1 ноября планируется завершить ремонт в Батыревской школе № 2, в школах №№ 1 и 3 в Канаше, в школе № 13 в Новочебоксарске и в Новочебоксарском кадетском лицее. Работы ведутся в соответствии с графиком», — отметил руководитель ведомства.

Между тем ситуация с капремонтом образовательных организаций за счет республиканского бюджета не такая радужная. Так, в Чебоксарском округе до сих пор не заключены контракты по двум объектам. Также не начаты работы по капремонту детского сада в Цивильском округе.

В этом году запланировано благоустройство 59 школ. По шести объектам объем выполнения — менее 50% и, по словам Захарова, есть риск не закончить работы в этом году. В группу риска также входят 20 объектов, где процент выполненных работ составляет от 50 до 93. Причина в том, что подрядными организациями не обеспечивается достаточное количество рабочей силы.

Олег Николаев напомнил о единых стандартах в рамках модернизации образовательных учреждений, и они подразумевают совсем другой результат. «Здесь не доработал, там не дорешил — такого быть не должно. Нам нужно отвечать на запросы людей и поручения Президента. А достигнуть новые показатели мы сможем, если будем более ответственными», — заявил руководитель республики.

На совещании также обсудили прошедший межрегиональный детский турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех». «Мы постарались сделать все, чтобы за эти четыре дня пребывания в республике юные хоккеисты помимо ценного соревновательного опыта смогли просто насладиться насыщенной программой. Для участников были организованы обзорные экскурсии по городу Чебоксары с посещением главных достопримечательностей, а также анимационные программы в свободное от игр время в местах проживания юных спортсменов и их родителей», — сообщил министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров.