Рации — бойцам, все для творчества — детям

В конце прошлой недели из Чувашии на передовую снова направили гуманитарный груз. Как сообщает «Чувашинформ», его собрали представители республиканского Совета отцов совместно с Чувашским отделением Общероссийского народного фронта. Финансовые средства на приобретение нужных вещей выделила строительная фирма «Отделфинстрой». На этот раз в составе гуманитарного груза для наших бойцов отправились 60 цифровых радиостанций и комплектующих для них. «Нашим военнослужащим эта техника станет поддержкой в боевых действиях. То, что мы сделали, — капля в море, и таких «капель» должно быть как можно больше. Важно быть людьми слова, важно помогать нашим бойцам», — отметил депутат Государственного Совета Чувашии, председатель Совета отцов Чувашии Алексей Мурыгин. Помимо раций в состав гуманитарного груза вошли собранные жителями Чувашии бытовые товары, средства гигиены, трикотажные изделия. А детям Донбасса подготовили наборы для творчества, альбомы, краски и формы для лепки.