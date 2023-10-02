Чувашия присоединилась к всероссийской акции «Молебен о Победе»

На линии огня неверующих нет

Приехавшие домой на побывку участники спецоперации и члены правительства, священнослужители в праздничных рясах и пожилые чебоксарские прихожанки в теплых платочках — сотни людей собрались поздним вечером в среду у Введенского кафедрального собора. Именно сюда привезли ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца, покровителя воинов и всех, кто оказался в зоне военных действий. С начала мая эта святыня путешествует по стране в рамках общенародной акции в поддержку русского воинства «Всероссийский молебен о Победе».

В Чебоксарах ковчег встречают впервые. Так же, как и во многих других городах страны — а их на маршруте святыни около ста. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла она побывает во всех 89 регионах России, чтобы люди смогли попросить помощи у этого великого святого, в том числе о наших сражающихся воинах.

«Возможность приложиться к мощам Георгия Победоносца в эти дни, когда наша страна в очередной раз борется с пагубными явлениями, нас еще больше объединяет, сплачивает и делает сильнее, — отметил пришедший в храм Глава Чувашской Республики Олег Николаев. — Именно вера и единение всегда помогали нашему народу преодолевать самые сложные времена и двигаться вперед — в соответствии с нашими планами, на основе наших традиций и с верой в Бога».

Помолиться за сына — участника спецоперации пришла в Введенский собор чебоксарка Ирина Кузьмина. Защиты всех, кто находится сейчас на передовой, попросила у Георгия Победоносца пожилая прихожанка Зоя Григорьева. «Всегда ходим в этот собор, — говорит она. — И как узнали, что привезут святыню, решили приехать, помолиться великому святому, попросить о восстановлении мира, о благополучном возвращении домой наших солдат».

Митрополит Чебоксарский и Чувашский,

глава Чувашской митрополии Высокопреосвященнейший Савватий: «Мы вступили в такую фазу, когда речь идет о существовании нашего государства. Мы действительно должны сплотиться, и каждый должен чувствовать и понимать это в сегодняшний день, когда многие наши соотечественники, братья, сыновья, мужья находятся на передовой, защищают нас. Каждый из нас в своей семье должен вознести молитву к великомученику Георгию, чтобы он умолил Бога о даровании нам мира. Я со своей стороны хочу поблагодарить правительство Республики Чувашия, хочу поблагодарить Всемирный Русский Народный Собор и всех вас за то, что каждый из вас внес свои силы, лепту и поддержку этому всероссийскому крестному ходу».

…Казалось бы, в суровой солдатской жизни не найдется места возвышенному чувству веры. Но те, кто был на передовой, знают: практически в каждом окопе, блиндаже, в доме, где живут бойцы, есть иконы — те, что подарили волонтеры, дали с собой родители.

«Там, на линии огня, неверующих нет, — говорит клирик чебоксарского храма святителя Николая иерей Святослав Хамзин, не раз бывавший в зоне СВО. — Жизнь солдата сама по себе нелегка, и вера помогает перенести тяготы и лишения воинской службы».

ВЛАДИСЛАВ МАТУЗАС,

командир мотострелкового полка 1251-й войсковой части: «Духовные лица постоянно навещают наших бойцов на линии фронта. У нас очень дружные ребята — и православные, и мусульмане живут очень дружно, еще никогда на почве религии не было какого-либо недопонимания. Конечно, вера помогает бойцам. Без нее как же? Когда становится страшно, кто-то говорит: «Мама», кто-то: «Господи, спаси», а кто-то — крестится. Недавно нам прислали с гуманитарным грузом одну большую, сделанную из бисера, красивую икону. Мы ее повесили в штабе. Когда офицеры заходят, при виде ее крестятся».

«Без веры — никуда», — уверен и контрактник Геннадий Васильев. Трижды ему приходилось бывать в командировках в горячих точках. Дважды перед отъездом он ходил в храм помолиться, попросить благословения у священника. А в третий раз времени было в обрез, в церковь зайти не успел. И именно из той командировки он вернулся с тяжелым ранением…

Оберегает Георгий Победоносец не только воинов. Сопровождающий святыню иерей Илья Козливсков, клирик храма святых Кирилла и Мефодия в Ростокино (г. Москва), утверждает: святыня помогает и им, полстраны объехали без всяких происшествий. «В каждом городе, куда мы привозим ковчег, — говорит он, — несмотря на поздний час сотни людей приходят встретить святыню, вознести молитвы. Молебен о Победе действительно объединяет страну».

Екатерина Александрова, Ольга Григорьева