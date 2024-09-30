«Росгосстрах» завершает присоединение цифровой страховой «Пульс»

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Компания «Росгосстрах» завершает процесс интеграции цифровой страховой «Пульс», которая становится составной частью самого известного страховщика страны. Присоединение этого инновационного стартапа позволит «Росгосстраху» качественно усилить направление онлайн-продаж и дистанционного взаимодействия со страхователями, а также расширить клиентскую базу за счет более молодой аудитории, активно использующей современные инструменты страховой защиты — в том числе в формате подписок.

Полисы и подписки более чем 600 тыс. клиентов компании «Пульс» продолжают действовать без изменений. Для страхователей сохраняются личные кабинеты и чат поддержки — просто страховщиком по заключенным договорам теперь является «Росгосстрах». Пролонгация страховых подписок тоже осуществляется как раньше — автоматически, онлайн и по прежней цене. Кроме того, клиенты «Пульса» получают доступ к широкому ассортименту востребованных страховых продуктов «Росгосстраха», в том числе — ОСАГО и каско.

Сотрудники «Пульса» уже присоединились к многотысячной команде «Росгосстраха» и продолжают работу по развитию цифровых продаж и онлайн-сервисов в страховой компании федерального масштаба. Генеральный директор СК «Пульс» Ольга Крымова остается членом Правления «Росгосстраха» и в этой роли будет отвечать за проект перехода «Росгосстраха» на новую IT-платформу в рамках программы импортозамещения.

«Росгосстрах» находится в стадии активной трансформации, ведь готовность к быстрым изменениям позволит нам укреплять позиции на высококонкурентном страховом рынке. Присоединение «Пульса» и дальнейшее развитие цифровых процессов помогут компании привлекать новых клиентов, демонстрируя им широкий спектр возможностей для оперативного решения практически любых страховых задач, — говорит генеральный директор СК «Росгосстрах» Максим Шепелев. — Мы рассчитываем, что гибкость и технологичность присоединенной компании, помноженные на опыт, устойчивость и масштаб «Росгосстраха», дадут новый импульс в развитии и нам, и всему страховому рынку».

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