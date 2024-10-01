Вчера вся страна отмечала вторую годовщину со Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

Напомним, в сентябре 2022 года в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. За воссоединение высказалось подавляющее большинство проголосовавших, и, учитывая волеизъявление жителей, 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Духовные потомки пособников нацистов не могут смириться со сплоченностью людей — носителей русского духа. Они регулярно обстреливают и совершают террористические акты на освобожденных территориях, сея смерть и разрушения. Сегодня выбор жителей этих регионов жить одной судьбой со своей исторической Родиной вся страна отстаивает с оружием в руках. И также вся страна помогает восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях. В новые регионы со всех уголков едут гуманитарные грузы.

«Лучшие специалисты разных профессий помогают интегрировать новые территории в современную российскую действительность. Чувашия не осталась в стороне. Продолжим поддерживать наш братский Бердянский округ Запорожья, будем и дальше восстанавливать инфраструктуру, налаживать мирную жизнь, взаимодействовать в разных сферах», — сказал в своем поздравлении по случаю памятной даты Глава Чувашской Республики Олег Николаев, отметив, что у нас впереди много побед и достижений.

АЛЕКСЕЙ КИЧИГИН,

глава Бердянского округа Запорожской области: «За эти два года мы вместе преодолели множество трудностей, продемонстрировав стойкость и непоколебимую волю к защите наших ценностей и родной земли. Наши регионы являются полноправной частью крепкой и дружной семьи Российской Федерации. Братская поддержка Чувашской Республики — яркий пример этому. Мы ощутили дружеское отношение как со стороны руководства республики, так и простых жителей. Мы очень ценим и дорожим нашей дружбой».

Филипп Афанасьев