Бойцам «Суры» — с берегов Волги

Бойцы из Чувашии вновь получат гостинцы — в зону проведения специальной военной операции отправилась 16-я по счету партия гуманитарного груза. На этот раз основной получатель собранного жителями региона груза — новое подразделение из уроженцев республики, батальон «Сура». Часть сформирована совсем недавно, сейчас только налаживает свой быт и службу в непростых условиях прифронтовой полосы. И поэтому такая всенародная поддержка для воинов из Чувашии сегодня очень важна.

Отправленный в этот день гуманитарный конвой собирали традиционным волонтерским «ниме». Вещи, которых очень ждут на передовой, поступали в Фонд «Перле» (он консолидировал усилия Министерства здравоохранения и муниципалитетов), волонтерские объединения «Зов Чувашии», «Фонд добрых дел», «Зов Победы», которые в свою очередь объединили помощь добровольческих сообществ из округов республики. Свою долю в общий фонд внес «Чувашпотребсоюз».

По сути, каждая отправленная на СВО вещь несет в себе свою отдельную и трогательную историю. Школьники Алатыря передали вышитые ими и освященные иконы бойцам-землякам. Волонтерские группы, которые каждый день готовят маскировочные сети — это просто пример трудового подвига. Женщины, кто после работы, кто будучи на пенсии приходят и плетут эти сети, спасающие жизни бойцов. Работают при храмах, в офисах, при школах и социальных учреждениях. И работают каждый день. Пропадают на неделю, а потом приходят с несколькими парами собственноручно связанных шерстяных носков. Кого-то из воинов они согреют теплом неизвестной землячки.

Чтение чатов таких волонтерских групп — это отдельная, до слез порой доводящая история.

«Недавно к моей внучке в школу пришел солдат, который приехал в отпуск из Запорожья, он весной получил письмо, а сейчас нашел мою внучку и подарил ей большого мишку. Это было очень трогательно! Спаси и сохрани всех наших парней, мы молимся за них всех, а теперь мы молимся и за этого парня, мы записали его имя, Димитрий, и будем подавать за него. Храни вас Бог, наши мальчики, сыновья!» — пишет участница группы «Зов Чувашии»…

НАТАЛИЯ КОЛЫВАНОВА,

исполнительный директор Фонда «Перле»: «Хочу выразить большую благодарность всем, кто присоединился к сбору гуманитарного груза для батальона «Сура» и внес свой вклад в большое общее дело. Помощь жителей, предприятий и организаций, волонтеров Чувашии — это бесценный вклад и мощная поддержка наших земляков. В фонд за последние два месяца поступило много заявок от воинских частей, в основном на высокотехнологичное оборудование — квадракоптеры, оптику, рации. К сожалению, оперативно и в необходимом количестве мы приобрести их не можем, так как на счете «Своих не бросаем!» осталось совсем немного денег. Следующая партия гуманитарной помощи отправится к нашим бойцам уже в начале октября, поэтому прошу поддержать акцию «Своих не бросаем!» и внести свой вклад в долгожданную победу».

Женщины–садоводы в группе «Зов Победы» собрали лекарственные травы для заваривания на передовой — скоро похолодает, и это обязательно принесет пользу нашим землякам. Чабрец, эхинацея, мелисса и другие отвары, собранные руками жительниц из разных деревень республики согреют земляков и помогут почувствовать тепло родного края.

А в волонтерском объединении «Фонд добрых дел» помимо привычных сборов вещей для фронта запустили виртуальную «кофейню» — жители республики просто стали отказываться от утреннего посещения кофейни и переводить средства в фонд группы. Это заблуждение, что маленький перевод в 100 рублей не поможет общему делу. Поможет, и очень сильно. Так и формируются новые партии гуманитарных грузов для отправки в зону специальной военной операции — вся республика в едином порыве участвует в формировании надежного тыла для наших бойцов.

Сами бойцы «Суры» уже вышли на связь и поблагодарили жителей родной Чувашии за поддержку. Еще когда часть некоторое время стояла в Ростовской области, они были впечатлены стремлением поддержать их в опасной и важной миссии. К ним приезжали с грузом земляки из Чувашии, активно помогали местные жители, и это дорогого стоит — признавались наши бойцы.

Скоро гуманитарный груз распределят между подразделениями. А работа по формированию новых гуманитарных колонн продолжится. Фонд «Перле» активно работает с предприятиями и организациями республики, как правило, никто не остается в стороне, услышав призыв поддержать наших. Волонтерские группы объединяют жителей, и ни на день не прекращают выполнение своей миссии. Чтобы через некоторое время вновь отправить нашим землякам очередную колонну всенародно собранной поддержки.