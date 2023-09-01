Бойцам «Суры» — с берегов Волги

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Автомобиль, заполненный грузом, тоже передадут батальону «Сура». Фото Максима Васильева

Бойцы из Чувашии вновь получат гостинцы — в зону проведения специальной военной операции отправилась 16-я по счету партия гуманитарного груза. На этот раз основной получатель собранного жителями региона груза — новое подразделение из уроженцев республики, батальон «Сура». Часть сформирована совсем недавно, сейчас только налаживает свой быт и службу в непростых условиях прифронтовой полосы. И поэтому такая всенародная поддержка для воинов из Чувашии сегодня очень важна.
Отправленный в этот день гуманитарный конвой собирали традиционным волонтерским «ниме». Вещи, которых очень ждут на передовой, поступали в Фонд «Перле» (он консолидировал усилия Министерства здравоохранения и муниципалитетов), волонтерские объединения «Зов Чувашии», «Фонд добрых дел», «Зов Победы», которые в свою очередь объединили помощь добровольческих сообществ из округов республики. Свою долю в общий фонд внес «Чувашпотребсоюз».

Очень нужные на передовой вещи собирали всей республикой. Скоро этот груз особого назначения будет доставлен нашим бойцам. Фото Максима Васильева

По сути, каждая отправленная на СВО вещь несет в себе свою отдельную и трогательную историю. Школьники Алатыря передали вышитые ими и освященные иконы бойцам-землякам. Волонтерские группы, которые каждый день готовят маскировочные сети — это просто пример трудового подвига. Женщины, кто после работы, кто будучи на пенсии приходят и плетут эти сети, спасающие жизни бойцов. Работают при храмах, в офисах, при школах и социальных учреждениях. И работают каждый день. Пропадают на неделю, а потом приходят с несколькими парами собственноручно связанных шерстяных носков. Кого-то из воинов они согреют теплом неизвестной землячки.
Чтение чатов таких волонтерских групп — это отдельная, до слез порой доводящая история.
«Недавно к моей внучке в школу пришел солдат, который приехал в отпуск из Запорожья, он весной получил письмо, а сейчас нашел мою внучку и подарил ей большого мишку. Это было очень трогательно! Спаси и сохрани всех наших парней, мы молимся за них всех, а теперь мы молимся и за этого парня, мы записали его имя, Димитрий, и будем подавать за него. Храни вас Бог, наши мальчики, сыновья!» — пишет участница группы «Зов Чувашии»…

НАТАЛИЯ КОЛЫВАНОВА,
исполнительный директор Фонда «Перле»:
«Хочу выразить большую благодарность всем, кто присоединился к сбору гуманитарного груза для батальона «Сура» и внес свой вклад в большое общее дело. Помощь жителей, предприятий и организаций, волонтеров Чувашии — это бесценный вклад и мощная поддержка наших земляков. В фонд за последние два месяца поступило много заявок от воинских частей, в основном на высокотехнологичное оборудование — квадракоптеры, оптику, рации. К сожалению, оперативно и в необходимом количестве мы приобрести их не можем, так как на счете «Своих не бросаем!» осталось совсем немного денег. Следующая партия гуманитарной помощи отправится к нашим бойцам уже в начале октября, поэтому прошу поддержать акцию «Своих не бросаем!» и внести свой вклад в долгожданную победу».

Женщины–садоводы в группе «Зов Победы» собрали лекарственные травы для заваривания на передовой — скоро похолодает, и это обязательно принесет пользу нашим землякам. Чабрец, эхинацея, мелисса и другие отвары, собранные руками жительниц из разных деревень республики согреют земляков и помогут почувствовать тепло родного края.
А в волонтерском объединении «Фонд добрых дел» помимо привычных сборов вещей для фронта запустили виртуальную «кофейню» — жители республики просто стали отказываться от утреннего посещения кофейни и переводить средства в фонд группы. Это заблуждение, что маленький перевод в 100 рублей не поможет общему делу. Поможет, и очень сильно. Так и формируются новые партии гуманитарных грузов для отправки в зону специальной военной операции — вся республика в едином порыве участвует в формировании надежного тыла для наших бойцов.
Сами бойцы «Суры» уже вышли на связь и поблагодарили жителей родной Чувашии за поддержку. Еще когда часть некоторое время стояла в Ростовской области, они были впечатлены стремлением поддержать их в опасной и важной миссии. К ним приезжали с грузом земляки из Чувашии, активно помогали местные жители, и это дорогого стоит — признавались наши бойцы.
Скоро гуманитарный груз распределят между подразделениями. А работа по формированию новых гуманитарных колонн продолжится. Фонд «Перле» активно работает с предприятиями и организациями республики, как правило, никто не остается в стороне, услышав призыв поддержать наших. Волонтерские группы объединяют жителей, и ни на день не прекращают выполнение своей миссии. Чтобы через некоторое время вновь отправить нашим землякам очередную колонну всенародно собранной поддержки.

Опубликовано: 21 сентября 2023 г.


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