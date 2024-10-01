В Чувашии объявлен очередной сбор гуманитарной помощи для госпиталей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Поддержка для раненых

Фонд развития Чувашии «Пĕрле» и Союз женщин Чувашии объявляют очередной сбор гуманитарной помощи для госпиталей Донецкой и Луганской народных республик, где проходят лечение и наши земляки.

Ранее уже были отправлены 7 партий груза — это более 15 тонн, бойцам вручены более тысячи индивидуальных подарков в госпиталях Самарской и Луганской областей. К сбору присоединилась вся республика: предприятия, учреждения, общественные организации и жители Чувашии. Участники СВО, медики передают благодарности всем за внимание, заботу и вклад в приближение Победы.

Сейчас госпиталям необходимы: футболки, майки, трусы, носки и шлепанцы, шапки, манишки на шею; термобелье, термоноски; грелки химические туристические для рук и ног; влажные полотенца, одеяла, подушки, матрасы; зубная паста и щетки, жидкое мыло, бритвенные станки, дезинфицирующие средства; жгуты, бинты самофиксирующиеся, бинты эластичные, пластыри «Космопорт», шприцы (5, 10 мл), системы для капельниц.

Срок сбора: до 20 октября.

Место сбора:

отделения Союза женщин Чувашии в округах и городах республики;
Фонд «Пĕрле»: г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, оф. 320 (по понедельникам, средам и пятницам с 11.00 до 15.00).

Внимание! Перед приездом необходимо позвонить по тел.: 44-00-72, +7 9033580072.

Опубликовано: 1 октября 2024 г.


Читайте также:

Сотрудницы университетов Чувашии сразятся в интеллектуальной игре
В интеллектуальном турнире «Кто? Где? Когда?» победила женская дружба
Сотрудники «Советской Чувашии» приняли участие в состязаниях, приуроченных ко Дню защитника Отечеств...
3 апреля стартует прием заявок на участие в конкурсе «Я — женщина»
Председатель Союза женщин Чувашии познакомилась с газетной «кухней» «СЧ»
Союз женщин Чувашии представил проект «Семейные традиции — основа крепкой семьи»
Уютный дом — и счастье в нем
Чувашия продолжает отправки гуманитарного груза участникам СВО

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.