В Чувашии объявлен очередной сбор гуманитарной помощи для госпиталей

Поддержка для раненых

Фонд развития Чувашии «Пĕрле» и Союз женщин Чувашии объявляют очередной сбор гуманитарной помощи для госпиталей Донецкой и Луганской народных республик, где проходят лечение и наши земляки.

Ранее уже были отправлены 7 партий груза — это более 15 тонн, бойцам вручены более тысячи индивидуальных подарков в госпиталях Самарской и Луганской областей. К сбору присоединилась вся республика: предприятия, учреждения, общественные организации и жители Чувашии. Участники СВО, медики передают благодарности всем за внимание, заботу и вклад в приближение Победы.

Сейчас госпиталям необходимы: футболки, майки, трусы, носки и шлепанцы, шапки, манишки на шею; термобелье, термоноски; грелки химические туристические для рук и ног; влажные полотенца, одеяла, подушки, матрасы; зубная паста и щетки, жидкое мыло, бритвенные станки, дезинфицирующие средства; жгуты, бинты самофиксирующиеся, бинты эластичные, пластыри «Космопорт», шприцы (5, 10 мл), системы для капельниц.

Срок сбора: до 20 октября.

Место сбора:

отделения Союза женщин Чувашии в округах и городах республики;

Фонд «Пĕрле»: г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, оф. 320 (по понедельникам, средам и пятницам с 11.00 до 15.00).

Внимание! Перед приездом необходимо позвонить по тел.: 44-00-72, +7 9033580072.