В стране делают ставку на кадровых военных, выбравших службу своей профессией. По данным военных комиссариатов, желающих стать профессиональным военным много. И Чувашия не исключение. В Чебоксарах реконструируют пункт отбора на военную службу по контракту.

Ремонт идет активно, завершить его планируется к концу октября. А в следующем году проведут и благоустройство территории. На днях на месте работ побывали Глава Чувашии Олег Николаев, командир мотострелкового полка 1251 войсковой части Владислав Матузас и председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Люди, которые выбирают для себя миссию защиты Отечества на передовой в зоне СВО, смогут заключать контракт быстро, в комфортных условиях», — отметил по итогам инспекции объекта Олег Николаев. И добавил, что в процесс поддержки военнослужащих, а также их семей активно включилась вся республика. «Все это говорит о консолидации общества, которая обеспечит неминуемую победу», — подчеркнул Глава.

Тема поддержки бойцов была поднята и в разговоре Олега Николаева с Владиславом Матузасом, командиром мотострелкового полка 1251 войсковой части, в котором служит много уроженцев нашей республики.

«Подразделение в зоне особого внимания и заботы у всех жителей Чувашии, — сообщил Глава. — Колонны с собранным для бойцов грузом отправляются регулярно — на передовую уже отправлено более четырех десятков машин высокой проходимости и запасные части к ним, сотни тепловизоров, биноклей, а также стройматериалы. …Считаю важным и далее оказывать всестороннюю поддержку служащих по контракту, мобилизованных, направляемых в зону СВО. При этом особое внимание по-прежнему будет уделяться и бойцам, вернувшимся оттуда».

Командир Владислав Матузас поблагодарил республику за помощь и отметил высокий уровень организации работы филиала Фонда «Защитники Отечества» в части социальной поддержки бойцов и их семей «Вы делаете большое дело, когда централизуете помощь, — сказал он. — Спасибо большое за то, что решаете такие важные вопросы. Важна любая поддержка, даже письмо солдату — это очень нужно сейчас».