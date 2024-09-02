Ветеранам СВО помогут со стартовым капиталом

В Чувашии разработан заем «Своих не бросаем» — форма поддержки ветеранов боевых действий, которым этот статус присвоен за выполнение задач СВО. Программа позволяет получить до одного миллиона рублей под ставку от 7% годовых.

Единственное условие — ветеран должен быть индивидуальным предпринимателем либо самозанятым. Желающие получить льготное финансирование на развитие своего дела могут обратиться в региональный центр «Мой бизнес».

Программа доступна и для бизнесменов, принимающих активное участие в благотворительности и поддерживающих участников СВО. Это необходимо подтвердить письмом администрации муниципалитета, где предприниматель или самозанятый ведет свою деятельность.

«Малый и средний бизнес в Чувашии активно участвует в благотворительных акциях, в сборе и доставке гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, в Херсонскую и Запорожскую области, в пограничные регионы нашей страны. Принимаемые правительством меры позволяют простимулировать социально ориентированный бизнес и помочь участникам СВО дальше развивать собственное дело», — отметил министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

«Своих не бросаем» — не единственная мера поддержки ветеранов СВО, желающих начать свой путь в бизнесе. Например, на них расширена программа социального контракта. В Чувашии также действуют льготы для компаний, которые трудоустраивают ветеранов спецоперации.