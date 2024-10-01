Деревья из Чувашии пустят корни в Мариуполе

Аллея мира вырастет в Чебоксарском округе

Наша республика традиционно присоединилась к ежегодной акции «Сохраним лес» — главному всероссийскому проекту по восстановлению лесов в рамках национального проекта «Экология». Вчера в деревне Сирмапоси Чебоксарского округа участники акции заложили Аллею мира — провели посадку лесных культур на общей площади один гектар.

Дата мероприятия совпала с Днем воссоединения новых регионов с Россией, и был организован телемост с городом Мариуполем. Там актив из Чувашии принял участие в аналогичной эколого-просветительской и патриотической акции «Семейный лес». Саженцы в ДНР направили Вурнарское, Марпосадское и Канашское лесничества.

«Отрадно, что коллеги из Донецкой Народной Республики сегодня сажают лес из посадочного материала, выращенного в Чувашской Республике. То есть мы с вами сегодня можем не только обеспечивать им себя и соседние регионы, но и отозваться на призыв наших коллег из новых регионов. Ввиду того, что мы ежедневно участвуем в налаживании жизни на этих территориях, мы знаем, что и по этому направлению требуется поддержка. Очень символично, что наши земляки участвовали вчера в посадке деревьев в Бердянском муниципальном округе. Этот округ уже второй год развивается под нашим шефством, мы участвуем в налаживании жизни на этой территории по различным сферам», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев.

В своем выступлении по телемосту врио главы Мариуполя Олег Моргун отметил, что Донецкая Народная Республика — неотъемлемая часть большой России. «Символично, что сегодня к нам приехали представители Чувашской Республики. Огромное им спасибо. Они привезли молодые саженцы многих растений. Их корнями мы скрепим дружбу Чувашии и в целом Российской Федерации с Донецкой Народной Республикой. В ходе проведения боевых действий зеленые насаждения Мариуполя очень сильно пострадали, а он всегда был зеленым, прекрасным городом. Мы надеемся, в ближайшее время наш город зацветет не только новыми зданиями и сооружениями, но и парками», — выразил уверенность Олег Моргун. Он передал низкий поклон всему чувашскому народу, оказавшему содействие в тяжелейшее для мариупольцев время.

Кстати По словам руководителя Минприроды Чувашии Эмира Бедертдинова, всего в текущем году в Чувашии в рамках Всероссийской акции планируется высадить более 30 тыс. деревьев на общей площади 33 га. Мероприятия пройдут во всех округах — лесоводы республики сформировали очень хорошую базу посадочного материала.

Кстати, две тысячи саженцев кедра для проведения акции предоставила руководитель семейного проекта «Кедровый край» Светлана Мефодьева. Глава Чувашии Олег Николаев вручил ей, а также организатору семейного проекта по оказанию помощи бойцам в зоне СВО Екатерине Ивановой благодарственные письма.

Василий Григорьев