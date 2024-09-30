В Чебоксарах в ближайшие дни начнут работать батареи

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Рост заболеваемости простудами и ОРВИ напрямую связан с климатом в квартирах, детсадах и школах. Здоровье и благополучие горожан — наш приоритет, поэтому уже на той неделе будем плавно входить в отопительный сезон», — сообщил глава города Владимир Доброхотов в своем телеграм-канале.

Муниципальному управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи поручено проконтролировать работу по наладке циркуляции на объектах теплоснабжения, а также комфортный уровень обеспечения теплом учреждений социальной сферы и жилфонда. Предстоящая суббота для предприятий ЖКХ объявлена рабочим днем, аварийные бригады будут усилены.

Опубликовано: 1 октября 2024 г.


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