В Чебоксарах в ближайшие дни начнут работать батареи

«Рост заболеваемости простудами и ОРВИ напрямую связан с климатом в квартирах, детсадах и школах. Здоровье и благополучие горожан — наш приоритет, поэтому уже на той неделе будем плавно входить в отопительный сезон», — сообщил глава города Владимир Доброхотов в своем телеграм-канале.

Муниципальному управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи поручено проконтролировать работу по наладке циркуляции на объектах теплоснабжения, а также комфортный уровень обеспечения теплом учреждений социальной сферы и жилфонда. Предстоящая суббота для предприятий ЖКХ объявлена рабочим днем, аварийные бригады будут усилены.