Жительница Чебоксар лишилась более 800 тыс. рублей, согласившись пройти диспансеризацию

В отдел полиции № 4 Управления МВД России по городу Чебоксары обратилась 68-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ответила на звонок, поступивший на ее телефон через мессенджер. На экране отображалась надпись «Поликлиника».

Решив, что звонят из медицинского учреждения, горожанка ответила на вызов и узнала, что ранее пройденная ею диспансеризация якобы не значится в базе данных, поэтому профилактический медосмотр нужно пройти заново. Согласившись, жительница Чебоксар стала следовать инструкциям собеседника, который сообщил, что нужно пройти регистрацию, а для этого установить в телефоне приложение.

Полагая, что таким образом будет легче попасть на прием к узким специалистам, женщина выполнила все, что от нее требовали. Установленное приложение оказалось вредоносным. Оно позволило аферистам получить удаленный доступ к телефону потерпевшей и похитить с ее счетов накопленные 820 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия.