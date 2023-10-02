Телефонные мошенники представляются сотрудниками налоговой службы

Налог на доверчивость

Пытаясь обмануть наивных граждан, мошенники нередко прикрываются авторитетными ведомствами — ФСБ, МВД, прокуратурой, обращаются к людям от имени банковских структур. Не стала исключением и Федеральная налоговая служба.

В этом году от имени ФНС России интернет-аферисты начали рассылать электронные письма, сообщающие, что для пользователей Android доступно новое приложение, облегчающее жизнь налогоплательщику. Якобы с его помощью можно оплатить налоги, посмотреть, доступен ли налоговый вычет, и многое другое. В письме также говорится — в связи с геополитической ситуацией приложение недоступно в Play Market, но его можно скачать по ссылке в письме. А вот делать это гражданам ни в коем случае не следует — вместо полезного сервиса они получат вредоносную программу, а мошенники — доступ к личным данным и деньгам доверчивых людей.

Еще один вариант развода на деньги — письмо с требованием оплатить налоги. Письмо это очень похоже на оригинальное, в нем даже есть QR-код для ввода данных со смартфона. Но единственное, что человек оплатит по этому коду — «налог на доверчивость», причем будет он значительно больше, чем сумма настоящего налога.

В связи с ростом мошеннических рассылок Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике напоминает, что официальным источником информации по всем связанным с налогами вопросам является сайт ФНС России (www.nalog.gov.ru). Все документы, направляемые налоговой службой в адрес налогоплательщиков, утверждены соответствующими приказами, при необходимости их можно найти на сайте ФНС России.

В УФНС по Чувашии также сообщают, что все вопросы можно прояснить у сотрудников налоговой службы. Вариантов несколько:

— Если вы хотите лично пообщаться со специалистом налоговых органов — в помощь вам созданный ФНС России специальный сервис «Онлайн-запись на прием в Инспекцию». Он позволяет заблаговременно записаться на прием и получить необходимую услугу в удобное для налогоплательщика время.

— Прояснить информацию и задать вопрос можно и электронном виде — с использованием сервисов ФНС России «Личные кабинеты» для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или через сервис «Обратиться в ФНС России», с помощью которого можно направить обращение в электронной форме.

— И, наконец, получить консультацию можно по номеру единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).