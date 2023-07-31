Новые правила для граждан и фастфуда

Практически каждый месяц в стране вступают в силу новые законы. В нынешнем октябре перемен оказалось особенно много. Что именно изменилось — в этом решили разобраться корреспонденты «СЧ»

Дисциплину подкрепят штрафом

Одновременно с началом осеннего призыва вступил в силу закон, ужесточающий наказание для тех, кто не выполняет обязанности по воинскому учету.

Теперь за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины штраф составит от 10 до 30 тысяч рублей (было — от 500 рублей до 3 тысяч). Не стоит забывать, что сотрудников военкомата надо извещать об изменении семейного положения, смене места работы (учебы) или должности, о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией: не сообщили вовремя — ждите штрафа от 1 до 5 тысяч рублей, пишет «Российская газета». А если гражданин, подлежащий призыву на военную службу переехал на новое место жительства, но не проинформировал об этом военкомат, ему светит штраф от 10 до 20 тысяч рублей (прежде максимум для «забывчивого» призывника составлял всего три тысячи рублей).

Согласно Федеральному закону от 31.07.2023 № 404-ФЗ очень существенно вырастут штрафные санкции и за другие нарушения. Так, за непредставление в военкомат списка учета граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет штраф составит от 350 до 400 тысяч рублей — для юридических лиц и от 40 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц. Столько же заплатит должностное лицо и за непредставление сведений, необходимых для ведения воинского учета (о приеме на работу и об увольнении военнообязанных). До октября 2023-го суммы эти были значительно меньше — от одной до пяти тысяч рублей. Повышаются штрафы и за уклонение от медицинского обследования для постановки на воинский учет или по направлению призывной комиссии: раньше за такое нарушение приходилось платить от 500 до 3 тысяч рублей, теперь — от 15 до 30 тысяч.

Новые меры дисциплину, конечно, повысят, но решающим фактором в призывном деле все-таки, наверное, не станут. Не за тем же, в конце концов, идут призывники по повестке в военкомат, чтобы избежать наказания рублем…

Кстати По данным республиканского военкомата, этой осенью для прохождения военной службы по призыву из Чувашии планируется направить чуть больше тысячи человек. А в рамках предыдущей весенней призывной кампании на срочную службу отправились около 1400 новобранцев.

Паспорт со знанием истории

Получить гражданство России многим людям в скором времени станет проще. Но и пунктов, за которые человек может лишиться российского паспорта, тоже прибавится. Все это станет реальным с 26 октября — когда в силу вступит новый Закон № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Порядок получения гражданства РФ для некоторых претендентов будет упрощен, сообщает «Российская газета». Это касается граждан бывшего СССР и их детей; тех, у кого в России проживают близкие родственники с российским гражданством; участников госпрограммы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом… Получить гражданство в упрощенном порядке смогут и иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на срок не менее одного года.

Вместе с тем из списка тех, кто вправе получить российское гражданство по упрощенной схеме, убрали лиц, претендовавших на него после получения разрешения на временное проживание по браку. Поясним — пока иностранцы могут получить российское гражданство упрощенно, если их супруг является гражданином РФ и с момента заключения брака прошло не меньше трех лет. С момента вступления в силу закона гражданство по упрощенной схеме будет возможно только в том случае, если в семье есть общий ребенок. Введена эта норма для того, чтобы уменьшить число фиктивных браков, поясняет «РГ».

Добавляет закон и новые требования к претендентам на гражданство РФ. Для получения российского паспорта иностранцу, помимо постоянного проживания на территории РФ (со дня принятия решения о выдаче вида на жительство в РФ и до дня подачи заявления о приеме в гражданство РФ в течение 5 лет), знания русского языка и предоставления необходимых документов, придется также подтвердить знание истории России и российского законодательства.

Появятся и новые причины для лишения гражданства. Помимо ранее закрепленных в законе его можно будет лишиться за диверсии и содействие диверсионной деятельности, призывы к экстремизму и дискредитацию Вооруженных сил РФ, дезертирство, преступления, связанные с реабилитацией нацизма…

Кстати Как сообщили «СЧ» в Управлении по вопросам миграции, в 2023 году Министерством внутренних дел по Чувашской Республике было отменено одно решение о приеме в гражданство Российской Федерации. По материалам, выявленным УФСБ по региону, Ленинский районный суд города Чебоксары признал сведения, указанные 42-летним уроженцем Таджикистана в заявлении о приеме в гражданство, недостоверными. На основании ст. 22 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене, если будет установлено, что данное решение принято на основании предоставленных заявителем заведомо ложных сведений.

Аналогичная процедура проводится и по ряду материалов, выявленных сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Чувашии. Кроме того, за 9 месяцев нынешнего года из страны принудительно выслан 141 иностранный гражданин, в том числе 7 после отбытия ими наказания за совершенные на территории России преступления.

Деньги на карту за старую ванну

С октября в стране расчет с гражданами за сдачу металлолома будет идти только в безналичной форме. Эта норма вводится законом, подписанным в июле Президентом России Владимиром Путиным и вступившим в силу 1 октября, сообщает ТАСС.

Как отмечают эксперты, новый закон позволит повысить прозрачность сферы обращения с ломом и отходами металлов, поможет избавиться от «черных» игроков, расхитителей проводов, рельсов, оград и прочего металлического имущества (ведь по безналу деньги уже не получишь инкогнито). А еще введение новых правил будет препятствовать легализации и незаконному обороту наличных денежных средств.

Рассчитываться со сдатчиками металлолома пункты приема вторсырья теперь должны только в безналичной форме, независимо от типа лома. Деньги будут поступать клиентам на банковские карты, а история операций — сохраняться в Сети. Кроме того, физлица будут обязаны платить налог от сдачи металлолома в размере 13%, как и на другие виды доходов.

Все ли местные конторы по заготовке металлолома готовы жить по новым правилам? Чтобы прояснить вопрос, корреспондент «СЧ» обзвонил пять пунктов приема, поинтересовался, почем можно сдать в утиль старую чугунную ванну и можно ли получить расчет наличкой? В трех пунктах сразу ответили — с октября с физлицами идет только безналичный расчет. А вот в двух оставшихся предложили варианты. В первом пункте сообщили — если общая сумма выйдет меньше двух тысяч рублей, они готовы заплатить за ванну и наличными деньгами. Во втором тоже согласились на наличку, но предупредили — цена в этом случае будет меньше, не 20 рублей за кило лома, а 18.

Маркировка пива стала обязательной

Мы уже привыкли, что многие продукты питания имеют обязательную маркировку в виде куар-кода на упаковке. Так государство борется с нелегальной продукцией. С 1 октября требование иметь цифровую маркировку теперь распространяется и на пиво и пивные напитки, упакованные в стеклянные или пластиковые (ПЭТ) бутылки.

Как пишет «Российская газета», маркировка для пива и пивных напитков в России вводится поэтапно. Для продукции в кегах она стала обязательной еще с 1 апреля 2023 года, а для напитков в алюминиевых банках она будет введена только с 15 января 2024 года. Таким образом, куар-код на банке или бутылке — знак того, что напитки продаются легально.

Оптовая и розничная торговля уже с 1 апреля передает в систему маркировки информацию о продаже промаркированной продукции. Информацию о частичном выбытии пива и слабоалкогольных напитков в кегах при их продаже в розлив нужно будет передавать в систему с 1 июня 2024 года.

Чувашские производители напитков к исполнению новых требований подошли со всей ответственностью. Как сообщили «СЧ» в Минсельхозе республики, все они еще весной зарегистрировались в системе маркировки, а для поддержки бизнеса государство разработало две программы льготного обеспечения пивоваренной отрасли оборудованием для маркировки.

«По уровню подключений к маркировке наш регион уже отмечен в числе лидеров. Процесс отрабатывали с каждым производителем и каждой организацией — и по приобретению оборудования, и по подключению в систему «Честный знак». Маркировка позволяет защитить жителей от продукции неизвестного происхождения, исключить серые схемы, очистить рынок сбыта от контрафакта», — отмечал еще в марте вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. На сегодняшний день, как уточнили в ведомстве, чувашские производители приступили к маркировке слабоалкогольных напитков в стеклянной и пластиковой таре. В скором времени промаркированная средствами идентификации продукция появится на прилавках магазинов.

Кстати, все чувашские производители безалкогольных напитков и соков, а их в республике 11, уже наносят куар-код на свои товары. В соответствии с постановлением Правительства России с 1 сентября участники оборота безалкогольных напитков и соков должны быть также зарегистрированы в информационной системе маркировки. Внедрять куар-коды будут поэтапно, до 1 июня 2024 года.

«По QR-коду на упаковке, который обычно размещают сверху на крышке, и через приложение «Честный знак» в телефоне можно будет узнать место, дату, время производства и состав продукта в каждой баночке сока и напитка», — прокомментировали в Минсельхозе Чувашии.

ЧТО ЕЩЕ НОВОГО Свои программы и прибавка к зарплате — Российские банки для обработки переводов по стране теперь должны использовать только отечественное ПО и соответствующие сервисы, пишет «Российская газета». Система SWIFT у тех банков, которые от нее еще не отключили из-за санкций, останется только для международных переводов. — С 1октября на 10,5% повышаются выплаты военнослужащим и сотрудникам некоторых правоохранительных органов, сообщает ТАСС. На столько же вырастут и пенсии для военных пенсионеров. А выплаты работникам федеральных госорганов, которые при этом не являются госслужащими (например, кассиры, коменданты и экспедиторы), увеличатся

на 5,5%.

Владельцев банковских карт защитят

Для защиты от мошенников свою банковскую карту можно застраховать. Дело это добровольное, а цена страхования денег на карте напрямую зависит от рисков, которые покрывает страховка. Как сообщает «Российская газета», с 1 октября вступило в силу Указание Банка России о минимальных требованиях к страхованию банковских карт. Теперь полисы добровольного страхования должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски, в том числе мошенническое списание денег.

При этом из страхового покрытия исключаются случаи, по которым банк по закону обязан возвращать похищенные средства. Страховщики будут обязаны полностью возместить потери клиентов, если они составили не более 100 тысяч рублей. Они также будут вправе установить и более высокий лимит страховой выплаты. Тогда компенсация будет ограничена этим значением. На урегулирование ситуации отводится 30 дней с момента получения заявления от пострадавшего клиента.

Среди рисков, которые покрывает страховка, — ограбление у банкомата, кража денег с кредитки, получение доступа по «липовому» звонку из банка или полиции, если пострадавший докажет, что стал жертвой мошенников, оплата услуг, товаров, туристических путевок или билетов на поддельных сайтах, установка вирусной программы на компьютер жертвы для хищения денег. Условия страхования прописаны в договоре клиента со страховщиком. Нестраховых случаев тоже довольно много. Например, хищение средств с карты произошло по вине близкого родственника, который ею пользовался, или владелец хранил ПИН-код вместе с картой. В компенсации также откажут в случае, если хозяин карты пользовался нелицензионным программным обеспечением. Кроме того, не стоит рассчитывать на страховое возмещение, если человек не заблокировал карту после похищения денег.

Под булочку гамбургер не замаскируется

С 1 октября Федеральная налоговая служба повысила налог на добавленную стоимость (НДС) на гамбургеры, чизбургеры и прочие сэндвичи до 20%.

Как разъясняет «Комсомольская правда», для подобных изделий раньше не было отдельного налогового кода, и некоторые сети фастфуда (а точнее, многие) относили их к хлебобулочным изделиям. Это позволяло им платить налог по льготной ставке в 10%, которая применяется для продуктов, имеющих важное социальное значение. Но Федеральная налоговая служба эту лавочку прикрыла: теперь есть и нужный код, и разъяснения, что к гамбургерам и чизбургерам льготы не относятся. А любители фастфуда должны быть готовы к тому, что в некоторых заведениях сэндвичи могут подорожать, — как предполагают эксперты, на 4-8%. Во всяком случае, в Чебоксарах покупатели фастфуда небольшое подорожание уже заметили.

Отметим, НДС — это федеральный налог, на основе которого во многом формируется доход федерального бюджета. Сейчас действуют три ставки этого налога. Базовая ставка — 20% и льготные — для ряда товаров и услуг: 0% — для товаров, направляемых на экспорт, и 10% — для социально значимых товаров, таких как хлеб, молоко, яйца, сахар, соль, крупы, мясо, детское питание, медицинские изделия.

Подготовили Ольга Казакова, Мария Ненашева, Ольга Андриянова