В университете научили беречь деньги

В Комплексном центре социального обслуживания населения г. Чебоксары реализуется социальный проект «Университет старшего поколения». Специалисты центра или привлеченные гости проводят с пенсионерами мастер-классы, лекции и семинары по самым злободневным на сегодня вопросам.

Лекцию о мошенничестве в рамках Школы финансовой грамотности «PROфинансы» провел финансовый консультант Юрий Хаматов. Он подробно рассказал пожилым людям, как защитить себя от посягательств жуликов: «К сожалению, мошенники очень талантливые. Наша с вами задача — понять, как они действуют, за какие крючки они нас цепляют и как от этого уберечься».

Собравшихся здесь пенсионеров очень заинтересовала эта тема. Они оживленно вступали в диалог со специалистом, задавали вопросы, рассказывали собственные истории. «У меня была подруга, которая отдала все свои деньги, при том продала еще и машину, чтобы вложиться в финансовую пирамиду. Первое время какие-то деньги получала. Уже собралась ехать на юг. Но, в конце концов, она потеряла все. Ее дети предупреждали о подобном исходе, но она никого не хотела слушать», — рассказала одна из слушательниц Школы финансовой грамотности Людмила Крючкова.

Почему так происходит? Люди верят мошенникам и не слушают своих родных. «Это все потому, что их задача — вызвать у нас эмоции. Любые эмоции: жадность, когда мы хотим как можно больше денег, или страх, когда думаем: вдруг наши деньги сейчас пропадут, — объясняет Юрий Хаматов. — Когда у нас включаются эмоции, наша голова отключается. Если вы чувствуете, что в процессе общения с какой-то финансовой организацией или во время телефонного разговора в вас поднимается шквал эмоций, уходите из этого предприятия или бросайте трубку. Возьмите паузу, успокойтесь и, если надо, потом продолжайте общение.

Справка «СЧ» С 2013 года в Комплексном центре социального обслуживания населения г. Чебоксары при Университете старшего поколения функционирует факультет «Финансовая грамотность для пожилых», а с начала 2022 года в центре начала работу Школа финансовой грамотности «PROфинансы». Ежегодно в университете повышают свою грамотность более 200 человек. Пенсионеры подключаются и к онлайн-занятиям, организованным Банком России.

Где проще всего стать жертвой мошенничества? Первое, и самое очевидное, — финансовые пирамиды. Это мошеннические организации, которые предлагают «разместить инвестиции» под высокий процент, обещая быстрый заработок и огромную прибыль.

Второе — вам могут просто позвонить по телефону (с подобным многие наверняка сталкивались). Мошенники научились даже подделывать номера телефонов. К вам может поступить звонок якобы от Сбербанка с номера 900. И как уберечься от нежелательного разговора? Все просто: сбросьте звонок и перезвоните сами. Когда вы сами позвоните на тот же номер 900 Сбербанка, вы точно попадете в банк, и вам скажут, действительно ли с вашим счетом что-то происходит.

Третье — это интернет-магазины, барахолки и отзывы. Даже на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркете есть недобросовестные продавцы. Иногда люди ориентируются на отзывы в соцсетях и на сайтах, но это не всегда действенный метод. Сейчас их пишут примерно за 100 рублей. Если несколько тысяч отзывов, тогда еще ничего. А если два-три — будьте аккуратны.

Четвертое — это взломанные аккаунты родственников и друзей в социальных сетях. Если близкий вам человек попросил выручить его и срочно занять деньги, для начала все-таки позвоните «заемщику» и убедитесь, что финансовая помощь ему действительно нужна.

Пятое — это реклама с обещанием легких денег. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке для второй мышки.

Шестое — так называемый мисселинг. Это одна из самых опасных вещей — когда мы приходим в легальную организацию и нам навязывают продукт, который нам не нужен. Где-то полгода назад был один пример, когда крупный банк продал 97-летнему дедушке полис накопительного страхования на 10 лет под видом, что это вклад. Дедушка не сможет забрать деньги вообще, он скорее всего эти десять лет и не проживет. Но дай бог ему все-таки прожить еще больше и забрать свои деньги. К счастью, такое случается редко, потому что солидным организациям важно сохранить свою репутацию. Недобросовестных сотрудников быстро увольняют».

…Пенсионеры были в восторге от встречи — они узнали много нового. «Специалист, который проводил с нами мастер-класс, — грамотный, умный, позитивный, улыбчивый человек. Программа была очень полезная для нас. Нам понравилось, как он легко и просто объясняет доступными словами такой сложный материал», — поделилась впечатлениями «студентка» Университета старшего поколения Надежда Поликарпова.

К сведению

Несколько правил, как вести себя, чтобы не попасть в сети мошенников:

Любой неизвестный входящий контакт расцениваем как мошенника.

Если говорят о деньгах, «горячих» новостях (то есть актуальных) — бросайте трубку. Например, во время пандемии предлагали справки, что вы привились. Когда началась СВО, мошенники стали предлагать военные билеты.

Никогда не давайте свои данные: номер карты, паспорт. Если мы общаемся с банком, он уже все знает. Максимум, что может спросить банк, — это кодовое слово.

Не поддавайтесь давлению и словам «срочно», «прямо сейчас», «быстро». Видите давление — сразу сбрасывайте.

Александра Борисова