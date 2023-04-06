Как «невесты» из Чебоксар выманивали деньги у китайских женихов

Русско-китайский роман оказался обманом, а невесты – группой мошенников с колл-центром в Чебоксарах…

Чат-рулетка

Квартира на улице Шумилова в Чебоксарах ничем не отличалась от прочих. Хозяин был уверен, что сдает жилплощадь строителям из Марий Эл, не доставляли беспокойства молодые люди и соседям: новых жильцов было, как говорится, не видно-не слышно. Вот в такую тихую квартиру наведались осенью 2021 года оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии. Искали наркопритон, а нашли колл-центр брачных аферистов. Заглянув в их ноутбуки и телефоны, сотрудники УКОН вызвали коллег из Управления уголовного розыска. «Квартет» из соседнего региона оказался по их части: техника была забита любовной перепиской на китайском языке. В этом не было бы ничего криминального, если б общение не велось с конкретной целью — выманить у иностранцев как можно больше денег. И судя по наличности, изъятой при обыске, дела у молодых людей шли неплохо.

Активная переписка осуществлялась одновременно с десятками граждан Китая. У кого-то всё только начиналось: намеки, легкий флирт, смайлики… У других виртуальный роман был в разгаре – влюбленные обменивались письмами, полными страсти. Третьи вели разговор о скорой свадьбе и переезде в Китай. Только вот дело в том, что женихи из Поднебесной, мечтавшие о русских девушках, понятия не имели, что на самом деле с ними общаются жулики, выдающие себя за представительниц прекрасного пола. Причем, знание китайского языка «невестам» было вовсе не к чему – наготове имелись шаблоны сообщений на все ситуации и случаи жизни. Судя по «заготовкам», некоторые сомнения у иностранцев в процессе обольщения красавицами из России все-таки возникали. Но правильно подобранные и вовремя брошенные реплики не давали диалогу прерваться, а жертвам — соскочить с крючка…

С небес на землю

Факт обмана был налицо, механизм его тоже понятен, как и структура группы с организатором и тремя соучастниками. Проблема была только с пострадавшими: обманутые в лучших чувствах граждане Поднебесной не обращались в полицию ни у себя на родине, ни в России. Выход из ситуации нашел старший оперуполномоченный отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Чувашии Динар Садриев. В изъятой у подозреваемых технике оперативники обнаружили адреса электронной почты виртуальных женихов, с которыми вели переписку мошенники. Всем им капитан полиции направил запросы с просьбой отозваться, если помимо душевных мук был причинен еще и материальный ущерб. Откликнулись жители трех китайских городов: Ухань, Синин и Хойчжоу. Потерпевшие были готовы предоставить следствию все необходимые данные, чтобы виновные в мошенничестве понесли заслуженное наказание.

За время своего Интернет-романа незадачливые ухажеры потеряли в общей сложности около трех с половиной миллионов рублей. Люди они, конечно, небедные, с хорошей работой или бизнесом, но даже для них сумма оказалась значительной. Расчет «невест» на безумно богатых азиатов, которые «не заметят» потерю десятков-сотен тысяч юаней, мягко говоря, не оправдался…

А любовь она и есть только то, что кажется…

42-летний житель Уханя и сам не понимает, как просто Марии из Татарстана удалось избавить его от лишних сорока с лишним тысяч юаней (около полумиллиона рублей). Хотя девушка сразу показала себя весьма инициативной особой. Началось все с её невинного «Привет, как дела?» на популярном в Китае сайте знакомств. А закончилось её же предложением руки и сердца. Мария всячески демонстрировала серьезность своих намерений: сообщала, что изучает китайский, каждый день отправляла голосовые послания на родном для возлюбленного языке, приветливо махала ладошкой в чате…Правда, поговорить с подругой по скайпу, несмотря на её курсы китайского, так и не довелось: однажды, конечно, девушка показалась на экране, загадочно ему улыбнулась, после чего связь резко прервалась.

… Между тем, трудностей в общении с этой загадочной русской душой у жениха из Уханя хватало. Потеря работы, несчастье с мамой, которой после ДТП потребовалась операция по пересадке почки, деньги на документы, деньги на перелет, причем через Шанхай, на расходы в период прохождения карантина по прибытию в Поднебесную… Деньги, деньги, деньги… Уханец уже и не помнит досконально все предлоги, вынуждавшие его отправлять невесте новые и новые переводы. Но все эти постоянно возникающие препятствия только разжигали желание мужчины встретиться, наконец, со своей такой дорогой любимой. К тому же, в его электронный почтовый ящик ежедневно прилетали то трогательное фото с мамой, то игривое, в пижаме, то откровенно соблазнительное… На память о так и не состоявшем визите дамы сердца в Китай остались также фотографии ее загранпаспорта, визы и даже снимок из аэропорта – с чемоданом в руках…

Чан гань се следствию

Примерно таким же образом, с небольшими вариациями, мошенники «развели» жителей Синина и Хойчжоу. Если бы мужчины были знакомы между собой, догадались бы об обмане раньше. Потому что та же самая Мария крутила эпистолярный роман сразу с несколькими виртуальными кавалерами. В ноутбуке задержанных, кроме готовых шаблонов текстов для переписки, полицейские обнаружили папки с фото и видео с изображениями нескольких девушек: «Фото с подружками и одна», «Фото с мамой», «Фото в кровати», «Фото из тюрьмы», «Фото с чемоданом», «Фото с документами» и т.д. Следователь отдела по расследованию преступлений совершенных с использованием электронных средств платежа, УМВД России по городу Чебоксары Надежда Фархад опросила всех этих красавиц, сыгравших в брачной афере роль живца. Выяснилось, что девушки фотографировались и снимали короткие видео по просьбе своих знакомых молодых людей, понятия не имея, зачем тем это нужно. На вопросы подружек парни коротко советовали «не заморачиваться», чего оказалось достаточно, чтобы девицы не забивали лишней информацией свои хорошенькие головы. А должны были бы минимум призадуматься, учитывая то, их просили, к примеру, сфотографироваться с пустым листом в руках, либо вообще прислать фото настоящих документов…

Потерпевших лейтенант юстиции Надежда Фархад опрашивала с помощью специального приложения вместе с переводчиком Ариной Николаевой. Граждане Китайской Народной Республики не только от души благодарили их, но даже делали комплименты по ходу опроса. Возможно, несмотря на всю эту историю, они не разочаровались окончательно в русских девушках и не потеряли надежду на счастье, что, конечно же, радует…

А фальшивые невесты пошли под суд за мошенничество в особо крупном размере, организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Для обеспечения возмещения ущерба пострадавшим по ходатайству следователя наложен арест на недвижимость и изъятую оргтехнику фигурантов. Уголовное дело рассматривается в Калининском районном суде города Чебоксары…