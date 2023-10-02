Поставь мошенников «на паузу»: поспешишь — останешься без денег

В Канаше пенсионера спасали от мошенников буквально всем миром. Когда не подействовали вербальные способы убеждения, пришлось применить и технические уловки. Но обо всем по порядку.

Пенсионеру из Янтиковского округа целую неделю звонили мошенники, убеждая перевести деньги на безопасный счет. Но когда пожилой человек уже был готов действовать по их указке, возникло препятствие в лице работников компании сотовой связи, которые не хотели, чтобы доверчивый мужчина потерял свои сбережения.

«Он подошел к терминалу, — рассказывает менеджер-консультант салона связи в Канаше Степан Герасимов. Я решил ему помочь, видел, что человек пожилой. Подхожу и слышу, как по телефону на другой стороне ему проговаривают действия — что, куда и как нажимать».

Бдительный работник смекнул, что дело тут нечисто, но 87-летний мужчина лишь отмахнулся от его вопросов. Это была уже третья компания сотовой связи, куда обратился пенсионер, и везде его пытались удержать от необдуманного поступка. Поняв, что словами тут уже не поможешь, менеджер просто отключил терминал, сославшись на технический сбой.

Мошенников крайне возмутила эта ситуация. Столько дней они планомерно подводили простодушного старца к этому шагу и вот когда, наконец, его деньги уже должны были оказаться у них, жертва срывалась с крючка. Телефонные «разводилы» пытались запугать и работников салона, но те уже вызвали наряд полиции. Заместитель начальника отдела МВД России по городу Канашу подполковник полиции Андрей Козлов и председатель Общественного совета при территориальном органе Олег Миронов поблагодарили работников всех трех салонов за проявленную бдительность.

Взять паузу — это, по мнению психологов, самое верное средство защитить свои сбережения от мошенников. Не случайно, чтобы добиться своего, те просто атакуют жертву бесчисленными звонками, требуя, чтобы человек не отключался, докладывал о каждом шаге, никому больше не звонил.

Нейтрализовать манипулятора очень просто — сбросить телефонный звонок. Хорошо, что все больше жителей Чувашии применяют этот прием, причем во благо не только себе, но и ближним. В Чебоксарах незнакомец, заметив взволнованную пенсионерку у банкомата, выхватил у нее телефон, чтобы поговорить с мошенниками «по-мужски». Социальный работник из Алатыря защитила свою подопечную, нажав на рычаг стационарного телефона, от которого пожилой женщине не давали отойти уже несколько часов. Теперь вот и «ноу-хау» канашских специалистов сотовой связи — вовремя отключенный терминал…

Все чаще звучат мнения, что пауза, хотя бы на 48 часов, нужна и при осуществлении банковских переводов, чтобы кредитное учреждение успело вмешаться в подозрительную операцию и вернуть деньги обманутым клиентам. Этот период теперь предусмотрен в законе, одобренном Советом Федерации нынешним летом. Нормативный акт обязывает банки тщательнее отслеживать операции вкладчиков в целях борьбы с мошенничеством. И если клиент решит перевести деньги на подозрительный счет (база таких счетов есть в ЦБ, их десятки тысяч), банк будет обязан перевод приостановить или отменить. Возобновить операцию или сделать повторную можно будет только через два дня — этого времени должно хватить, чтобы отсечь мошенников.