Интернет-мошенники добрались до ректора университета «Дубна», уроженца Новочебоксарска Андрея Деникина

Причем интересовали аферистов не деньги профессора, а его честное имя.

С некоторых пор сотрудники «Дубны» стали получать сообщения о том, что их персоной интересуются правоохранительные органы. Причем предупреждал коллег об этом якобы сам… Деникин. «Это Андрей Сергеевич, ваш ректор, может не узнали», говорилось во втором сообщении, прилетавшем адресату почти сразу вслед за первым.

Узнав о возмутительных рассылках, ректор «Дубны» в своем телеграм-канале убедительно попросил коллег не реагировать на эти сообщения и не вступать в контакт с авторами. А заодно — напомнил про правила безопасности, которые уберегут и личные данные, и умные устройства.

Правила эти таковы: