567 млн рублей похитили мошенники у жителей Чувашии с начала года

Одной из главных тем прошедшего в Чувашии информдня стали вопросы кибербезопасности и защиты от телефонных мошенников. Что в общем–то объяснимо — по сравнению с прошлым годом число людей, обманутых телефонными и интернет-аферистами в республике выросло более чем на четверть.

«Тема противодействия финансовым аферистам чрезвычайно важна и социально значима. Поэтому при выездах в закрепленные муниципалитеты призываю вас провести встречи в крупных организациях и предприятиях и донести информацию о правилах кибербезопасности до максимального количества работников, — обратился первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков к руководителям информгрупп и главам муниципалитетов, собравшимся накануне информдня в Доме правительства. Он также подчеркнул — по данным правоохранительных органов, наибольшее количество пострадавших в этой сфере не школьники, не пенсионеры, а взрослые работающие граждане, которым просто физически некогда что-то изучать, ходить на мероприятия, повышающие финансовую грамотность.

«По итогам восьми месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, в Чувашии увеличилось на 28 процентов — до 2935. А ущерб, нанесенный жителям республики, составил 567,5 миллиона рублей против 331,1 миллиона годом ранее», — рассказал на встрече в Доме правительства начальник полиции по охране общественного порядка МВД по Чувашии Юрий Митрофанов. Правда, и раскрытых преступлений стало больше почти на 60 процентов, а сумма возмещенного гражданам ущерба выросла с 9 до 55 миллионов рублей.

Цифра Более 91 млрд рублей составила в прошлом году сумма ущерба, причиненного жителям России интернетовскими и телефонными мошенниками. А каждое четвертое преступление в стране было совершено с использованием IT-технологий

Митрофанов также сообщил — среди регионов страны наиболее подвержены атакам кибермошенников Центральный и Приволжский федеральные округа. В Чувашии на каждую тысячу человек приходится 3-4 жертвы таких преступлений. Кстати, по статистике МВД в республике каждое четвертое преступление совершается, когда мошенники представляются сотрудниками банка, каждое пятое — при осуществлении интернет-покупок, а в 8 процентах случаев людей обманывают под предлогом оказания различных услуг, от транспортных до интимных.

Представители Банка России по Чувашской Республике отметили, что Центробанк, кредитные организации совместно с правоохранительными органами проводят масштабную работу по предотвращению финансовых преступлений. Поможет в этом деле и грядущая законодательная поддержка. Существенным подспорьем в борьбе с мошенниками должен стать Федеральный закон № 408-ФЗ, который вступит в силу уже 21 октября. Согласно этому закону МВД России сможет в режиме онлайн получать из автоматизированной системы ФинЦЕРТ Банка России сведения об операциях, проведенных без добровольного согласия клиентов, в том числе о получателях похищенных денег.

Это поможет повысить скорость расследования уголовных дел по фактам мошенничества при денежных переводах. В свою очередь, МВД России будет передавать в базу ФинЦЕРТ сведения о совершенных противоправных действиях. Банки смогут учитывать эти данные в своих бизнес-процессах для предотвращения мошеннических переводов.

А в следующем году, сообщают в Минфине Чувашии, начнет работать еще один федеральный закон, № 369-ФЗ, который повысит финансовую ответственность банков и усилит защиту людей от мошенников. В нем предусматривается введение двухдневного «периода охлаждения» при переводах на подозрительные счета. После вступления этого закона в силу банки будут обязаны приостанавливать на два дня денежные переводы на счет получателя, информация о котором содержится в базе данных Банка России, и информировать об этом клиента. За это время отправитель сможет обдумать, нужно ли совершать такой перевод, и отменить его.

Для покупок — отдельная карта

В рамках просветительской акции «Поделись своим знанием» Михаил Ноздряков недавно встретился со старшеклассниками новочебоксарского лицея № 1 и поделился с ними личным опытом по борьбе с мошенниками. «Лично я, когда мне звонят с неизвестного номера, трубку никогда не беру, — сообщил первый вице-премьер — министр финансов. — А моя супруга для покупок в интернете завела отдельную банковскую карту, которую пополняет только в случае необходимости». По мнению Ноздрякова, зачастую в общении с мошенниками людей губит самоуверенность. «Вот человек думает: я — грамотный, я все знаю, меня не обманут. Но с помощью социальной инженерии аферисты делают так, что этот человек сам не понимает, как отдает им не только все накопленные, но и взятые в кредит деньги. Это говорит о том, что никогда нельзя терять бдительность и внимательность», — отметил он.