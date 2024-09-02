Излишки урожая можно принести в зооуголок «Ковчег»

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Угостить животных тыквой

В детском парке имени А.Г. Николаева в Чебоксарах придумали, как избавить садоводов и огородников от излишков урожая. До 28 сентября там проходит акция «Тыквомания» — если тыквы, кабачков и патиссонов уродилось слишком много, их можно принести в зооуголок «Ковчег». Овощи дополнят рацион местных обитателей, а из тыкв еще сделают уютные убежища и домики для животных. Все дарители получат шанс выиграть ценный приз — 28 сентября на празднике по случаю закрытия сезона в парке пройдет розыгрыш на главной сцене. Как рассказывают организаторы, тыквенные можно оставить на входе в зооуголок. Всем участникам отправят памятные дипломы на электронную почту.

Опубликовано: 20 сентября 2024 г.


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