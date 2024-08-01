Бердянские педагоги благодарят жителей Чувашии

Из рабочей поездки в Бердянский район Запорожской области вернулся министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.

В составе чувашской делегации он передал подшефному региону более 20 тонн гуманитарного груза. Вместе с главой администрации Бердянского района Алексеем Кичигиным министр посетил образовательные организации округа, ознакомился с их материально-технической базой, пообщался с директорами школ и советниками по воспитанию и обсудил планы на предстоящий учебный год. Побывал Дмитрий Захаров и в детских садах, где оставил малышам мягкие и развивающие игрушки. Ребята были очень рады подаркам. «Признаюсь, было приятно видеть на детских лицах искреннюю улыбку и радость в глазах», — написал в своем телеграм-канале Дмитрий Захаров и передал слова благодарности жителям Чувашии от бердянских педагогов за помощь.